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Сидят на рыбалке Путин и Порошенко

Мир | 01.11.2016


Сидят на рыбалке Путин и Порошенко

Сидят на рыбалке Путин и Порошенко. Вдруг у Порошенко клюёт. Тянет он рыбу к берегу, Путин ему помог, в подсак зацeпил, попалась золотая рыбка. И говорит она им, что есть у них 3 желания. Ну Порошенко со свойственной хохлам жадностью заявляет что 2 из 3 желаний его. Путин согласился.


Порошенко загадывает: 1 желание, чтоб в Украине ни одного прорусского не осталось - исполнено. 2 желание, чтобы вся граница в круговую высокой каменной стеной обнесена была, чтоб ни один москаляка в незалежную не проник - исполнено. Путин рыбку спрашивает: -Стена высокая, глухая? -Конечно. -Прорусских ни одного? -Ни единого. -ЗАЛИВАЙ БЕТОН ДО КРАЁВ! 

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