Кофейно-медовый энергетик своими руками
Вот рецепт тонизирующего напитка, который можно приготовить заранее и взять с собой. Использовать по мере необходимости.
Ингредиенты для одной порции:
– 200 мл обезжиренного молока
– 1 порцию кофе эспрессо
– 1 столовая ложка меда
– 1 чайная ложка молотой корицы
– 80 г ягод (малина, клубника и ежевика)
– щепотка какао-порошка
Что делать: смешать все ингредиенты в блендере. Напиток можно оставить в холодильнике минут на десять.
Как действует?
Кофеин возбуждает работу центральной нервной системы, а сочетание меда и корицы улучшает физическую подвижность и концентрацию внимания, повышает жизненные функции организма, а также содействует при похудении. В ягодах содержится много витаминов, в которых особенно нуждается наш организм в это время года.