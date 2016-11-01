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Кофейно-медовый энергетик своими руками

Мир | 01.11.2016


Кофейно-медовый энергетик своими руками
Прилавки магазинов предлагают нам химию в виде редбуллов и бернов. Но в тоже время в длительных и утомительных походах возникает желание принять что-то тонизирующее и бодрящее, не отвлекаясь на сбор трав, приготовления напитка. 

Вот рецепт тонизирующего напитка, который можно приготовить заранее и взять с собой. Использовать по мере необходимости.


Ингредиенты для одной порции:

– 200 мл обезжиренного молока

– 1 порцию кофе эспрессо

– 1 столовая ложка меда

– 1 чайная ложка молотой корицы

– 80 г ягод (малина, клубника и ежевика)

– щепотка какао-порошка

Что делать: смешать все ингредиенты в блендере. Напиток можно оставить в холодильнике минут на десять.

Как действует?

Кофеин возбуждает работу центральной нервной системы, а сочетание меда и корицы улучшает физическую подвижность и концентрацию внимания, повышает жизненные функции организма, а также содействует при похудении. В ягодах содержится много витаминов, в которых особенно нуждается наш организм в это время года. 

Источник: источник

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