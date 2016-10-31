Невероятный позор Запада

Секретная база подводных лодок, вырубленная в скале, досталась России по цене средней московской квартиры в центре. И где — в Норвегии, входящей в Североатлантический альянс! Заполучить такую военную базу почти то же самое, что заехать на танках в Брюссель и припарковаться на бульваре Леопольда III, у входа в штаб-квартиру НАТО.





Сейчас норвежские власти "жалеют", что база попала к русским, да только назад уже не отыграть. Как же удалось фактически за бесценок угнездиться на секретном военном объекте, в самом логове потенциального противника? Строили эту базу вблизи российских границ всем альянсом. Норвежцы, считающиеся самыми искусными мастерами прокладки подземных тоннелей, занимались непосредственно строительством, англичане отвечали за фортификации, которые, по некоторым данным, были способны выдержать прямое попадание ядерной бомбы, а американцы напичкали сооружение самой передовой электроникой.

Строительство обошлось в колоссальные для 1967 года 494 млн долларов. В тоннель, вырытый в толще горы в устье глубоководного фьорда, могут одновременно зайти несколько небольших военных кораблей и одна подводная лодка — сравнивать это сооружение с гораздо более крупной базой в крымской Балаклаве некорректно, но в принципе смысл тот же самый. У базы имеется и "наземная" территория — её площадь порядка 13,5 тыс. квадратных метров. Есть и причал — 2,5 тыс. "квадратов". От него вглубь скалы тянется проход к складским помещениям и ремонтным цехам.

Помимо основного тоннеля есть и несколько вспомогательных, уводящих в разные стороны. Общая площадь объекта, по данным НАТО, — порядка 25 тыс. квадратных метров (правда, американский журнал Newsweek сообщает иные данные — не 25 000, а 948 900 квадратных метров). Во времена холодной войны база использовалась в основном американскими субмаринами, патрулировавшими Северный Ледовитый океан.

Как же вышло, что секретную базу перекупили русские, оставив с носом американцев? Покупателя стратегического объекта нашли в Интернете Несколько лет назад власти Норвегии пришли к умозаключению, что для их страны Россия больше не представляет угрозы, а значит, нет смысла больше обслуживать военную базу в порту Олавсверн. Обратились в Брюссель — оттуда ответили, что базу, конечно, можно продать частникам, но только после того, как будут проведены все работы по разукомплектованию объекта. Назначили цену — 12 млн евро — и стали ожидать покупателя. А покупателей не было — ну кому, скажите на милость, охота выкладывать такие деньжищи за дырку в скале чуть ли не на Северном полюсе?

Между тем НАТО не стало разукомплектовывать объект: посчитали, что это влетит в копеечку. Когда стало ясно, что на уровне правительства Норвегии заинтересованных в приобретении базы не найдут никогда, объект выставили на торги в Интернет. Есть такой норвежский аналог e-bay, портал finn. no. И почти сразу же появился покупатель — некто по имени Гуннар Вильгельм­сен. Это сейчас западные журналисты пронюхали, что у странного бизнесмена якобы были какие-то давние "завязки" с "Газпромом", а на момент сделки личностью Вильгельм­сена не интересовался никто.

В общем, базу ему продали со всей сверхсекретной начинкой всего за 4,4 млн евро. Раз уж дороже избавиться от объекта не представлялось возможным. А дальше у норвежских властей началась головная боль. В октябре 2014 года в Олавсверн зашёл российский научно-исследовательский корабль "Академик Немчинов". За ним — "Академик Шатский". Оба судна числятся за "Севморнефтегеофизикой" — их "начинка" позволяет проводить сейсмические и глубинные исследования. Вильгельмсена спросили в лоб: что на натовской базе делают русские? Выяснилось, что бизнесмен то ли продал объект, то ли сдал его в аренду — коммерческая тайна!

Головная боль у властей сразу прошла — началась истерика. "Становится ясно, что продажа объекта была неверным решением, — цитирует Newsweek президента Норвежской оборонной ассоциации Энн-Маргрет Боллман, в недавнем прошлом офицера ВМС. — Наша боеготовность и готовность гражданского сектора страны теперь сильно ослаблены".

"Непонятно, как норвежское правительство могло совершить такую оплошность, — вторит ей бывший командующий ВМС Норвегии Горан Фриск. — Российские научно-исследовательские суда — это не шутка, ведь они изучают возможности перемещения для атомных подводных лодок и сами могут спускать на воду небольшие субмарины.

Запад оставил себя ужасающе беззащитным". А боржоми пить уже поздно. Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде попыталась было отыграть сделку назад, да не вышло. А перца всей этой истории добавляет тот факт, что сделку продажи базы от имени правительства Норвегии совершил не кто иной, как Йенс Столтенберг — нынче он трудится генеральным секретарем НАТО…

Источник: источник