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Украина "грязной бомбой" хочет "грязной бомбой" уничтожить Крым

Мир | 29.10.2016


Украина "грязной бомбой" хочет "грязной бомбой" уничтожить Крым. 3521.jpeg

На Украине начались интенсивные разработки по созданию ядерного оружия, которое якобы хотят использовать против России, считает политолог Сергей Марков.
 
«Есть некоторые утечки. На Украине привыкли лепить все, что есть, поэтому иногда проскакивает. Публично говорится о том, что нужно это сделать. Закрытым является то, что Украина уже интенсивно приступила к разработке атомной бомбы», - рассказал Марков.

По его словам, разрабатывают атомную бомбу двух видов - классическую и грязную. Вторая отличается тем, что заражает территорию противника радиацией.

Политолог подчеркнул, что Запад разрешил Киеву «совершать любые преступления». По мнению Маркова, украинские власти этим разрешением могут воспользоваться и отправить атомную бомбу в Крым или Ростов.


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