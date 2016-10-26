Картины Евгении Васильевой не оценили в Русском музее

В ходе заседания фондово-закупочной комиссии санкт-петербургского Русского музея было обсуждено предложение бывшей фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой принять в дар ее картины. Однако "художнице" пришлось пережить разочарование: ее щедрый дар отклонили.





"Сегодня, 26 октября, в Русском музее состоялось заседание Экспертной фондово-закупочной комиссии, на которой было принято решение отклонить принятие в дар работ Васильевой "Транскриптаза" (триптих) в связи с несоответствием собирательной практике музея", - отмечается в сообщении пресс-службы музея.

На то, чтобы забрать свои картины обратно, у автора есть две неделию

Ранее указанную работу Васильевой Русский музей принял на временное хранение. Вопрос о художественной ценности картин и их включении в фонды должна была решить специальная комиссия.

Напомним, экс-чиновница "Оборонсервиса" была осуждена в мае 2015 года Пресненским судом Москвы на пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Подчиненная Валерия Сердюкова была признана виновной в нанесении особо крупного ущерба государству.

Незадолго до предоставления Васильевой условно-досрочного освобождения ее отец возместил причиненный ее действиями ущерб в размере более 200 млн рублей. Изначально речь шла о нанесении ущерба в размере 2 млрд рублей, однако, суд впоследствии пересмотрел эту сумму в меньшую сторону. 25 августа прошлого года Васильева вышла на свободу, сейчас она активно занимается творчеством, в виду того, что деньги уже заработаны, и правильно было бы теперь подумать о высоком.







