Путин на форуме ОНФ: О чем говорил с участниками президент

"Форум действий", организованный Общероссийским народным фронтом, сегодня продолжил свою работу в Ялте. В двухдневном мероприятии ОНФ принимают участие более 350 человек: активисты Народного фронта, федеральные и региональные эксперты Народного фронта, а также представители исполнительной власти и журналисты.





Основными темами для дискуссии стали вопросы энергетики и газоснабжения, развития агропромышленного комплекса и других перспективных направлений экономики. В первый день форума прошли дискуссии на трех тематических площадках: "Образование и культура как основы национальной идентичности", "Качество повседневной жизни" и "Честная и эффективная экономика".

Главным событием второго дня работы форума стало выступление президента Владимира Путина перед участниками. Российский лидер принял участие в пленарном заседании "Форума действий. Крым" и пообщался с членами ОНФ. Свое выступление президент начал с напоминания, что это - уже третий межрегиональный форум в этом году: первые два прошли в Йошкар-Оле и в Ставрополе, теперь же ОНФ собрался в Крыму.

По словам Путина, за два года была проведена масштабная и трудоёмкая работа по интеграции Республики Крым, Севастополя в единое правовое, экономическое, социальное пространство России. И, хотя она оказалась непростой, с большинством задач справились на отлично.

"В реализации этих проектов, в решении других насущных вопросов важную роль сыграл вовлечённый, деятельный настрой самих жителей Крыма и Севастополя, их энергия, нацеленность на результат. И не случайно здесь были востребованы механизмы ОНФ", - сказал президент, напомнив, что именно ОНФ был первым общественным объединением, которое пришло в Крым после проведения референдума.

Среди наиболее важных и острых для крымчан тем Путин обозначил модернизацию социальной инфраструктуры, обновление транспортной сферы, создание новых рабочих мест.

Он выразил надежду, что "активисты ОНФ продолжат свою работу по мониторингу и анализу наиболее острых проблем, волнующих крымчан, по выработке конкретных предложений, направленных на улучшение ситуации".

Кроме того, президент отметил, что формат подобных форумов позволяет не только обозначить проблемы, но и выработать их решения.

"Как показывает опыт предыдущих форумов ОНФ, такие встречи дают возможность не только обменяться мнениями по той или иной проблеме, но и выйти на действительно содержательные решения. Мы видим, что практика прямого диалога действует и даёт результат", - отметил президент.

В завершение своего выступления Путин попросил не бояться быть откровенными и поднимать острые вопросы, поскольку это позволяет найти те самые решения проблем, которые всем необходимы. Дальнейшее общение президента с представителями ОНФ, присутствующими на форуме, проходило в традиционном формате вопросов и ответов.

В ходе встречи действительно был затронут целый ряд актуальных и существенных для жителей Крыма вопросов - от частных до глобальных.

Среди последних - по-прежнему актуальные вопросы энергоснабжения и водоснабжения полуострова. Поскольку долгое время Крым был очень плотно завязан в обеспечении водой и электроэнергией на Украину, теперь же действующие украинские власти используют эти жизненно необходимые ресурсы для откровенного шантажа и политических манипуляций. Проблемы активно решаются, и во многом уже решены, однако многое еще впереди.

Общаясь с участниками форума, президент сообщил, что в ближайшие годы в решение проблемы с пресной водой в Крыму будет вложено более 40 млрд рублей. Он напомнил, что проблема с пресной водой на полуострове на первом этапе стояла "очень остро, особенно после того как отключили от канала наши соседи". Однако сейчас в целом острота этой темы, особенно связанная с питьевой водой, снята, хотя сама проблема осталась.

"Мы направили на решение этой задачи из федерального бюджета 23 с лишним млрд рублей. С 2015 по 2020 годы планируется в федеральной целевой программе по развитию Крыма и Севастополя еще свыше 40 млрд рублей", - сообщил президент.

Что касается энергоснабжения, то в ходе выступления Путин позволил себе откровенно нелестные высказывания в адрес украинских властей и "патриотических активистов", устроивших крымчанам настоящий "энергетический терроризм".

"Что касается прекращения подачи воды, либо акции, связанной с прекращением подачи электроэнергии, - все это на грани преступления против человека: взять достаточно крупный регион с многомиллионным населением и отключить от электроснабжения зимой! У нас правозащитные организации что-то воды в рот набрали и язык проглотили и молчат", - возмутился глава государства.

Действия отключивших энергоснабжение Крыма он назвал открвоенным идиотизмом.

"На что они рассчитывали, просто я даже не понимаю. На то, что все встанут на колени и будут просить подачку? Удивительно просто! Удивительные идиоты", - сказал глава государства. Среди прочих вопросов, затронутых в ходе общения с президентов - развитие сельского хозяйства и промышленности на полуострове, рыболовство и развитие водного транспорта, экология и реабилитация коренных народов Крыма.

Фактически, за время встречи с президентом члены ОНФ успели обсудить с ним все ключевые для Крыма вопросы.