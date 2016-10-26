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Столица России вошла в топ-10 лучших туристических городов мира

Страна | 26.10.2016


Столица России вошла в топ-10 лучших туристических городов мира. 3519.jpeg

Девятое места в рейтинге лучших туристических городов мира, которые стоит посетить путешественникам, заняла Москва. Составлен рейтинг издательством  Lonely Planet.


По мнению составителей рейтинга, путешественников приятно удивит большое количество музеев и галерей мирового класса, а также удобных гостиниц и хостелов, которые в преддверии чемпионата мира по футболу прошли специальную классификацию.

Отдыхающим гарантирована первоклассная транспортная доступность, считают составители рейтинга. При создании рейтинга также учитывались такие критерии как актуальность направления и его способность поразить путешественников.  Активное строительство новых линий метро сделает перемещение по городу более комфортным. Кроме того, с открытием нового аэропорта "Жуковский" появится больше удобных рейсов в Москву.

Самым лучшим для туристов регионом в 2017 году стал Чокекирао в Перу. В этом месте находятся таинственные руины, оставшиеся после цивилизации инков.

Ежегодный топ-10 издательства Lonely Planet составлен из учета множества факторов. В первую очередь оцениваются мнения экспертов туриндустрии. Анализу подвергаются актуальность направления и способность места поразить воображение путешественника.

В ноябре 2016 года издательство "Эскмо" планирует выпустить книгу "Лучшие путешествия 2017", которая включит информацию исследований Lonely Planet.

Ранее столица России вошла в топ лучших городов мира. В рейтинге, составленный консалтинговой компанией PriceWaterhouseCoopers, учитывалось множество факторов, среди которых экономический, политический, инфраструктурный, культурный уровни, оценка здравоохранения, доходов, безопасности и другие.

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