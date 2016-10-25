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Недобросовестные СМИ пытались оболгать Ингушетию

Недобросовестные СМИ пытались оболгать Ингушетию
Новости партнеров | 25.10.2016


Недобросовестные СМИ пытались оболгать Ингушетию. 3516.jpeg

Сегодня утром некоторые СМИ рассказали о раскрытии громкого уголовного дела и задержании банды грабителей, которые переодевались спецназовцами и нападали на состоятельных жителей Москвы. При этом, отмечалось, что задержанные - якобы уроженцы Ингушетии.


Глава Республики Юнус-Бек Евкуров поручил проверить эту информацию своему советнику. Виктор Бородин созвонился с начальником Главного управления уголовного розыска Москвы Виктором Головановым, который заявил, что задержания граждан Ингушетии в связи с вышеописанным случаем не проводилось.

Задержаны граждане других регионов, в отношении которых идет проверка их причастности к описанным событиям. Об этом сообщает Pravda.Ru  со ссылкой на пресс-службу Постпредства РИ при Президенте РИ.

 

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