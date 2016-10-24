В конгрессе снова вспомнили: Асада надо убить!

Ястребы в американском конгрессе уже давно подталкивают Белый дом к радикальным мерам в решении сирийского вопроса, однако администрация Обамы старательно избегала этого.





Однако на днях участник закрытого брифинга в конгрессе, организованного Советом по международным отношениям, республиканец Дуг Ламборд вновь предложил урегулировать сирийский кризис, убив президента республики Башара Асада, Об этом, с ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече, сообщает Foreign Policy.

"А что там относительно убийства Асада?" - задал Ламборд свой вопрос, заставший врасплох почти 75 участников брифинга. Слова республиканцы были адресованы Филипу Гордону, бывшему координатору Белого дома по Ближнему Востоку, который сразу отверг данную идею как противозаконную и неэффективную.

После брифинга один из помощников Ламборда заявил, что заданный вопрос вовсе не отражает позицию конгрессмена: "любая дискуссия, которая происходила во время встречи вовсе не отражает мысли Ламборда". При этом помощник признал, что такой покушение было бы "против законов США".

Как напоминает FP, в 1976 году президент Джеральд Форд, после того, как стало известно о попытке ЦРУ физически устранить кубинского лидера Фиделя Кастро, издал указ, запрещающий любое политическое убийство.