Ахмед Каддафи: Панафриканская валюта - причина вторжения в Ливию



Одной из причин начала вторжения в Ливию и убийства лидера страны стал проект по возданию общеафриканской валюты, считает двоюродный брат Муаммара Каддафи Ахмед Каддафи ад-Дам. "Это была одна из главных причин (вторжения и убийства Каддафи. - ред). Запад видел, как Каддафи руководил борьбой за освобождение всего африканского континента и изгнание из Африки колониальных стран. Он хотел добиться единства африканских стран, превратить континент в Соединенные Штаты Африки", - отметил Каддафи ад-Дам в интервью RT.

Обсуждать создание Африканского союза и единого африканского правительства Муаммар Каддафи начал в 1999 году. Его целью было объединение имеющихся возможностей континента. Однако это политика совершенно не отвечала экономическим интересам западных стран. Именно поэтому власть Муаммара Каддафи и воспринималась Западом как угроза.

Мотивы международной интервенции в Ливию были раскрыты после публикации госдепартаментом США электронных писем Хиллари Клинтон. Из этой рассекреченной переписки можно понять, насколько велик был объем золотых запасов ливийского лидера, которые вполне могли бы стать основой для создания панафриканской валюты.

В свою очередь, новая валюта смогла бы конкурировать с долларом в регионе. И дело не только в долларе. После завоевания независимости в 1960-е годы страны Западной и Экваториальной Африки - бывшие французские колонии - сохранили финансовую привязку к Франции благодаря межрегиональной валюте "африканский франк" (другое название - франк КФА). Эта валюта имеет хождение почти во всех бывших французских колониях. Курс франка КФА, ранее жестко привязанный к курсу французского франка, сейчас привязан к евро.

Что бы ни говорили и тогда, и сейчас западные лидеры, причины убийства Каддафи, которое в 2011 году было представлено как "победа демократии над тиранией и терроризмом", кроются в его смелых идеях, которые нанесли бы слишком сильный удар по западной экономике.

Вспомним, как приветствовал свержение режима Каддафи тогда еще президент Франции Николя Саркози: "Да здравствует Бенгази, да здравствует Ливия, да здравствует дружба между Францией и Ливией!" - заявлял он.

"Вы показали миру, что можете свергнуть диктатора и выбираете свободу!", - говорил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, обращаясь к ливийскому народу. "Народ Ливии избавился от диктатора. Теперь у него есть шанс", - утверждал вице-президент США Джо Байден.

Результатом вмешательства западных стран, которыепо их утверждению, несли в Ливию "демократические перемены", стали хаос и насилие, в которые на долгие годы погрузилась страна.