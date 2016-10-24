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Визит Дмитрия Медведева в Ингушетию. Итоги

Визит Дмитрия Медведева в Ингушетию. Итоги
Новости партнеров | 24.10.2016


Визит Дмитрия Медведева в Ингушетию. Итоги. 1

Визит Дмитрия Медведева в Ингушетию прошел в обстановке гостеприимства, и стал богат на конструктивные беседы и многие планы на будущее.


 Глава правительства вместе с вице-премьером Александром Хлопониным, полпредом президента в СКФО Олегом Белавенцевым, главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым посетил оптово-распределительный центр, в котором можно годами хранить свежие фрукты, предприятие "Сад — Гигант Ингушетия", Вечный огнь на Мемориале памяти и славы Ингушетии.

Кроме того, председатель правительства РФ в рамках рабочей поездки осмотрел в Назрани строящийся перинатальный центр, строительство которого находится на контроле у Президента России. "Это такой уникальный объект — и для республики, да и для страны это пока что еще новое дело, но очень важное", — отметил Медведев. По его словам, такие центры позволяют выхаживать младенцев даже с экстремально низкой массой тела.

Как сообщает Pravda.Ru со ссылкой на пресс-службу главы РИ,позже Юнус-Бек Евкуров встретился с главой правительства РФ в официальной обстановке в Магасе.

"Завершается первый этап выполнения государственной программы развития Северо-Кавказского округа до 2025 года. Этот этап касался в основном социальной сферы. Сегодня мы обсудим, какие проблемы удалось за это время решить и чем еще предстоит заниматься, причем одновременно со вторым этапом государственной программы, который начинается уже в следующем году", — сообщил повестку дня Дмитрий Медведев в своем выступлении. По словам премьер-министра, главная цель второго этапа — это развитие производства в округе, что позволит регионам увеличить доходную часть местного бюджета, решить вопрос с созданием рабочих мест.

В свою очередь, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил тот неоценимый вклад, который вносит в развитие республики федеральный центр. "Я хотел бы сказать огромное спасибо российскому правительству, федеральным министрам, которые всегда идут нам на встречу в решении любых вопросов. Все наши сегодняшние достижения стали возможными благодаря той помощи и поддержке, которые мы находим у вас", — сказал Евкуров.

Позже по итогам встречи глава Ингушетии провел пресс-конференцию с журналистами, где отметил, что "визит в республику премьера и ключевых федеральных министров — это знак уважения к региону и оценка работы руководства Ингушетии". Многое для развития региона уже сделано и многое же предстоит. Несомненно, что в будущем Ингушетия уже стала локомотивом развития сельского хозяйства на Северном Кавказе.

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