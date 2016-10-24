На выставку "Россия – моя история" принесут икону Владимирской Богоматери

С 4 по 22 ноября в московском Манеже будет проходить мультимедийная выставка "Россия - моя история", посвященная события отечественной истории с 1945 по 2016 годы. Как сообщает оргомитета проекта, на выставку будет принесена икона Владимирской Богоматери.





"На нынешней экспозиции будет освещен необычайно драматический исторический период, участниками которого было большинство из нас. Что такое был СССР? Чем стал для нашей страны и для всего мира развал этой великой страны, и каковы причины этого крушения? Что сегодня, спустя несколько десятилетий, мы можем сказать о "перестройке"? Каковы уроки истории, которая, по словам В. О. Ключевского, "не добрая учительница, а надзирательница, которая наказывает за невыученные уроки", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, часть материалов экспозиции будет обнародована впервые. Посетителям выставки обещают "интерактивное погружение в прошлое", с использованием современных технологий.

На выставку будет принесена одна из чтимых рекликвий Русской церкви - знаменитый образ Владимирской Богоматери, который православные христиане считают чудотворным. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука. В V веке, при императоре Феодосии, из Иерусалима икона была перенесена в Константинополь

В XII веке патриарх Константиновольский Лука Хрисоверг приподнес икону в дар князу Мстиславу. Первое время икона находилась в женском Богородичном монастыре Вышгорода, недалеко от Киева. Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, в 1155 году перенес икону во Владимир

С этой иконой предание связывает спасение Москвы от войск хана Тамерлана в 1395 году, когда образ был принесен в Москву. На месте встречи ("сретенья") иконы москвичами был основан Сретенский монастырь.

Сейчас икона находится в храме-музее Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.