Самолет "Белавия" СБУ заставил вернуться в "Жуляны" под угрозой поднять в небо истребители

Нестандартная ситуация произошла вечером пятницы в киевском аэропорте "Жуляны" с самолетом белорусской авиакомпании "Белавиа": украинский диспетчер заставил развернуться в небе лайнер, взяший курс на Минск, угрожая, в случае неподчинения, посадить его истребителями ВВС Украины.





Командир Boeing 737-800, выполнявшего рейс Киев-Минск со 136 пассажирами на борту и 6 членами экипажа, получил указание немедленно развернуть лайнер где-то через десять минут после взлета, когда самолет находился в 50 километрах от входа в воздушное пространство Белоруссии.

Как стало известно, пилот подчинился и посадил лайнер в аэропорту «Жуляны» в 15:55 мск. А после приземления правоохранители сняли с самолета гражданина Армении.

"После дозаправки в 16:37 рейс В2-840 вылетел в Минск и благополучно приземлился в Национальном аэропорту "Минск" в 17.33 по местному времени. Правоохранительными органами Украины данный пассажир был отпущен и вылетел в 19:00 рейсом B2-830 авиакомпании "Белавиа" в Минск", - рассказала пресс-служба.



В авиакомпании "Белавиа" заявили, что намерены требовать с ГП "Украерорух" возмещения расходов, связанных с возвратом самолета в международный аэропорт "Жуляны".