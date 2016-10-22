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Российские болельщики выбрали талисман ЧМ-2018 - волка Забиваку

Спорт | 22.10.2016


Российские болельщики выбрали талисман ЧМ-2018 - волка Забиваку. 3509.jpeg
Фото: ru.fifa.com

В качестве Официального Талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. был сегодня выбран обаятельный и уверенный в себе Волк,  разработанный студентом-дизайнером Екатериной Бочаровой и получивший имя ЗабивакаTM,


Волк набрал 53% голосов, опередив Тигра (27%). Кот с 20% голосов стал третьим. Более 1 миллиона человек приняли участие в голосовании, которое проходило в последний месяц на платформах FIFA, а также во время прямой трансляции на «Первом канале», где были подведены итоги самого увлекательного творческого конкурса в истории Официальных Талисманов Чемпионата мира по футболу FIFA.

Волк среди претендентов на талисман появился не случайно. Сначала среди российских детей в интернете был проведен опрос, а уже затем студенты из разных городов страны нарисовали предложенных детьми персонажей. В финал конкурса вышли трое.

"И вот теперь из этой троицы люди выбрали наиболее симпатичный им персонаж, - сказала Генеральный секретарь FIFA Фатьма Самура. - Прошло полтора года с начала этой работы, и мы очень рады, что Талисман ЧМ-2018 стал результатом коллективных усилий. Жители России еще раз продемонстрировали свои творческие способности и подтвердили стремление успешно провести Чемпионат мира по футболу FIFA".

Председатель Оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко уверен, что Волк Забивака станет настоящим героем болельщиков на Кубке Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионате мира по футболу FIFA 2018.

"Впрочем, его роль выходит далеко за рамки простой популярности у зрителя. Наш Талисман призван вдохновлять болельщиков, вовлекать широкие массы в занятия футболом и приглашать их на трибуны за яркими позитивными эмоциями. За выбором Талисмана стоят миллионы голосов российских поклонников футбола, а это значит, что Забивака достойно представит нашу страну во всем мире", - сказал Мутко.

Участником церемонии, которую сегодня транслировал Первый канал, стал и легендарный бразильский футболист, двукратный победитель Чемпионата мира FIFA Роналдо. Событие вызвало у него самые приятные воспоминания, ведь именно Роналдо четыре года назад представлял на бразильском телевидении Официальный Талисман Чемпионата мира FIFA 2014TM.

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Российские болельщики выбрали талисман ЧМ-2018 - волка Забиваку
В качестве Официального Талисмана Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. был сегодня выбран обаятельный и уверенный в себе Волк.
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