Курсы валют: USD 21/10 62.4194 -0.1647 EUR 21/10 68.4741 -0.2933 Фондовые индексы: РТС 17:17 991.60 -0.36% ММВБ 17:18 1962.10 -0.27%
rss новости   rss статьи   rss все

Главы Ингушетии и Костромской области подвели итоги двухдневной встречи

Главы Ингушетии и Костромской области подвели итоги двухдневной встречи
Новости партнеров | 20.10.2016


Главы Ингушетии и Костромской области подвели итоги двухдневной встречи. 22

В Ингушетии в завершение Дней культуры Костромской области состоялся концерт с участием прославленного русского национального балета "Кострома".


 Как сообщает Pravda.Ru, со ссылкой на пресс-службу главы и правительства РИ После мероприятия, присутствовавшие на нем глава республики Юнус-Бек Евкуров и губернатор Костромской области Сергей Ситников ответили на вопросы журналистов касательно будущего отношений двух субъектов РФ.

"Мы уже проговорили с коллегами вопросы организации поездок ингушских детей в Костромскую область на отдых для того, чтобы максимально использовать те возможности, которые есть у нас. Конечно, это, прежде всего, прибрежная зона великорусской реки Волга, организация походов. И мы рады воспользоваться возможностью, чтобы наши дети, у которых слабое здоровье, проблемы с органами дыхания, приезжали в Джейрахский район полечится, пообщаться со сверстниками", — сказал Сергей Ситников, припоминая впечатления от организации детского отдыха в Ингушетии.

Он также отметил важность культурного обмена, сохранение традиций взаимоуважения и гостеприимства между двумя субъектами.

"К нам приезжали на учебу, работу в сфере сельского хозяйства. В 70-80 годы во время реализации программы Черноземья у нас работали несколько очень успешных руководителей колхозов, уроженцев Ингушетии, в том числе и Точиев. Окончив сельскохозяйственную академию, они возвращались домой, развивали сельское хозяйство", — рассказал С. Ситников.

Губернатор сообщил, что с большой радостью встретил в Ингушетии двух выпускников сельхозакадемии Костромской области, одного выпускника высшего военно-командного училища химической защиты. В этой связи Ситников еще раз напомнил, что Костромская область с радостью будет принимать в своих учебных заведениях жителей Ингушетии.

"Это очень важная история налаживания взаимоотношений между нами, которая свидетельствует о том, что работают гармоничные межэтнические отношения", — заключил губернатор Костромской области.

В свою очередь, глава Ингушетии отметил, что в рамках письменных договоренностей помимо подготовки специалистов для АПК, в том числе агрономов, ветеринаров, предполагается тесное взаимодействие в сфере развития туризма.

"Ингушетия — уникальный регион. Край своим целительным климатом во все времена привлекал людей со всех уголков России для того, чтобы лечить здесь органы дыхания. Эти ресурсы нужно максимально использовать. Кроме того, в Джейрахском районе спортсмены имеют возможность тренироваться в условиях среднегорья", — рассказал Юнус-Бек Евкуров.

Оценивая уровень организации мероприятий в рамках Дней культуры Костромской области в Ингушетии, Юнус-Бек Евкуров отметил, что все прошло великолепно.

"Я обратил внимание на то, что костромичи искусно исполняют многие танцы: еврейские, кавказские, русские, хорошо танцуют лезгинку. Это говорит о высоком профессионализме прославленного коллектива "Кострома", кстати, ровесника республики, ему так же, как и Ингушетии, исполняется 25 лет, он устоялся. У артистов яркие костюмы, профессиональное исполнение. Они настроены на то, чтобы показать культуру. И подобные мероприятия сближают людей. Все прошло великолепно. Огромная благодарность губернатору Сергею Константиновичу Ситникову, творческой делегации за подаренный праздник", — заключил Юнус-Бек Евкуров.

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Новости партнеров
все новости
Дональд Трамп предложил переселить прибалтов в Африку ...
Дональд Трамп, который баллотируется в президенты США от республиканцев, ошарашил литовских журналистов заявлением, что странам Прибалтики стоит "переехать" в Африку. Такое заявление Трамп сделал в беседе с журналистом литовской радиостанции LRT Lituanica, сообщает издание American Forces Network Europe.
Майдана не было. Было вторжение США
Он сбежал на войну в 11 лет, грудью ложился на пулемет, его дважды хоронили заживо
А бойцу всего шесть лет
Айша Каддафи – верная дочь своего отца Муаммара Каддафи
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru