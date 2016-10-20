Главы Ингушетии и Костромской области подвели итоги двухдневной встречи

В Ингушетии в завершение Дней культуры Костромской области состоялся концерт с участием прославленного русского национального балета "Кострома".





Как сообщает Pravda.Ru, со ссылкой на пресс-службу главы и правительства РИ После мероприятия, присутствовавшие на нем глава республики Юнус-Бек Евкуров и губернатор Костромской области Сергей Ситников ответили на вопросы журналистов касательно будущего отношений двух субъектов РФ.

"Мы уже проговорили с коллегами вопросы организации поездок ингушских детей в Костромскую область на отдых для того, чтобы максимально использовать те возможности, которые есть у нас. Конечно, это, прежде всего, прибрежная зона великорусской реки Волга, организация походов. И мы рады воспользоваться возможностью, чтобы наши дети, у которых слабое здоровье, проблемы с органами дыхания, приезжали в Джейрахский район полечится, пообщаться со сверстниками", — сказал Сергей Ситников, припоминая впечатления от организации детского отдыха в Ингушетии.

Он также отметил важность культурного обмена, сохранение традиций взаимоуважения и гостеприимства между двумя субъектами.

"К нам приезжали на учебу, работу в сфере сельского хозяйства. В 70-80 годы во время реализации программы Черноземья у нас работали несколько очень успешных руководителей колхозов, уроженцев Ингушетии, в том числе и Точиев. Окончив сельскохозяйственную академию, они возвращались домой, развивали сельское хозяйство", — рассказал С. Ситников.

Губернатор сообщил, что с большой радостью встретил в Ингушетии двух выпускников сельхозакадемии Костромской области, одного выпускника высшего военно-командного училища химической защиты. В этой связи Ситников еще раз напомнил, что Костромская область с радостью будет принимать в своих учебных заведениях жителей Ингушетии.

"Это очень важная история налаживания взаимоотношений между нами, которая свидетельствует о том, что работают гармоничные межэтнические отношения", — заключил губернатор Костромской области.

В свою очередь, глава Ингушетии отметил, что в рамках письменных договоренностей помимо подготовки специалистов для АПК, в том числе агрономов, ветеринаров, предполагается тесное взаимодействие в сфере развития туризма.

"Ингушетия — уникальный регион. Край своим целительным климатом во все времена привлекал людей со всех уголков России для того, чтобы лечить здесь органы дыхания. Эти ресурсы нужно максимально использовать. Кроме того, в Джейрахском районе спортсмены имеют возможность тренироваться в условиях среднегорья", — рассказал Юнус-Бек Евкуров.

Оценивая уровень организации мероприятий в рамках Дней культуры Костромской области в Ингушетии, Юнус-Бек Евкуров отметил, что все прошло великолепно.

"Я обратил внимание на то, что костромичи искусно исполняют многие танцы: еврейские, кавказские, русские, хорошо танцуют лезгинку. Это говорит о высоком профессионализме прославленного коллектива "Кострома", кстати, ровесника республики, ему так же, как и Ингушетии, исполняется 25 лет, он устоялся. У артистов яркие костюмы, профессиональное исполнение. Они настроены на то, чтобы показать культуру. И подобные мероприятия сближают людей. Все прошло великолепно. Огромная благодарность губернатору Сергею Константиновичу Ситникову, творческой делегации за подаренный праздник", — заключил Юнус-Бек Евкуров.