Вчера оплатил 1147 рублей за капремонт дома

Посмотрел на сайте Правительства Москвы, мой дом будут ремонтировать в 2033 году (через 18 лет).





Общая площадь моего дома, по данным того же сайта, равна 56778 кв.м.

А теперь моё любимое. Считаем:

За 18 лет я заплачу:

1147 руб * 12 мес * 18 лет = 247'752 рубля.

За 18 лет весь мой дом заплатит:

56778 кв.м. * 15 руб/м * 12 мес * 18 лет = 153'300'600 рублей.

Я думал, нам просто трубы и крышу отремонтируют (так на сайте у них сказано), но, судя по сумме ремонта, уже в 2033 году на моем доме будут золотые купола, минимум две вертолетные площадки, бронированые окна, скоростные лифты, кевларовые стены и платиновое напыление на перилах, ну чисто для красоты.

Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто придумал или имеет хотя бы какое-то отношение к авторству этой замечательной, своевременной и такой щедрой социальной программы.

Низкий вам поклон.

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