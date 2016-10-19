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Ингушетия принимает гостей из Костромской области

Ингушетия принимает гостей из Костромской области
Новости партнеров | 19.10.2016


Ингушетия принимает гостей из Костромской области. 1

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в рамках ответного визита руководства Костромской области и межкультурного обмена встретился с губернатором области Сергеем Ситниковым. Об этом сообщает Pravda. Ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства РИ.


 В ходе официальной части визита Юнус-Бек Евкуров и Сергей Ситников провели протокольную встречу в рабочем кабинете.

"Искренне рад, что вы нашли время посетить Ингушетию. Сегодня это ответный, масштабный, культурный визит делегации со стороны Костромской области, во главе с губернатором",- сказал Юнус-Бек Евкуров.

"Мы находимся до сих пор, под большим впечатлением, от увиденного в Костромской области, конечно от гостеприимства и от доброго отношения костромичан. И сегодня мы очень рады приветствовать гостей из Костромской области у нас дома", — добавил глава РИ (в этом году в Костромской области 9-11 апреля прошли Дни культуры Ингушетии).

В свою очередь Сергей Ситников заявил: "С большим восторгом посмотрел индустриальный аграрный сад. Это большое будущее без сомнения, такие возможности климатические и природные нужно использовать. Мои работники заявили, что яблоки для социальных объектов Костромской области будем брать только здесь в Ингушетии".

Делегация Костромской области также посетила крупнейшее в СКФО агропредприятие ООО "Сад — Гигант Ингушетия". Особое внимание гостей привлек первый в регионе оптово-распределительный центр на 6,5 тыс. тонн с холодильными камерами для хранения фруктов и возможностью одновременного поддержания различных температурных режимов.

Сады также не оставили равнодушным руководство Костромской области, ведь на их территории выращиваются десятки сортов яблок. Сергей Ситников пожелал отведать яблоко сорта Гала.

"Завтра мы познакомим поближе наших гостей с природными красотами и древними памятниками Ингушетии",- заявил Юнус-Бек Евкуров.

Напомним, что в рамках Дней культуры, начавшихся в Ингушетии 18 октября, предполагается провести концерт мастеров искусств Костромской области с участием известного и самого главного творческого коллектива данного региона — русского национального балета "Кострома", однако культурная программа этим не ограничивается.

Отмечается, что одним из важнейших пунктов программы станет подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между руководителями министерств культуры Ингушетии и Костромской области.

Напомним, соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Губернатор Сергей Ситников подписали в апреле текущего года. В рамках расширения взаимодействия особое внимание будет уделяться развитию прямых связей между предпринимательскими структурами, обмену опытом в разработке и реализации программ энергоэффективности, в сфере создания молодежных стартапов и технопарков, продвижению на рынках в субъектах высокотехнологичных товаров и услуг, реализации инновационных проектов и программ в сфере высоких технологий. Более того, документ предусматривает обмен опытом работы в сфере образования, культуры и туризма, научно-технической, экологической, гуманитарной сферах, а также в сфере труда, занятости и социальной защиты населения.

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