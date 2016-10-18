Дональд Трамп предложил переселить прибалтов в Африку ...

Дональд Трамп, который баллотируется в президенты США от республиканцев, ошарашил литовских журналистов заявлением, что странам Прибалтики стоит "переехать" в Африку. Такое заявление Трамп сделал в беседе с журналистом литовской радиостанции LRT Lituanica, сообщает издание American Forces Network Europe.





"Прибалтийские страны недавно заявили о том, что не могут развиваться, так как в соседях у них Россия. Мы можем посоветовать и помочь, чтоб в соседях у них были страны Африки. Переселим всех прибалтов на африканский континент, а африканское население — на территорию стран Прибалтики. Соответственно переименуем страны, — думаю, многие жители африканских стран будут только рады".

По мнению Трампа, Эстония, Литва и Латвия станут развиваться невиданными темпами на африканском континенте.

"Всем будет хорошо", — заявил Дональд Трамп.

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