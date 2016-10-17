Роботы-работяги наступают: Кто останется без работы через несколько лет?

Главный тренд современного рынка труда - автоматизация. И в самое ближайшее время этот тенденция проявится особенно ярко: наступает четвертая промышленная революция, которая даст толчок развитию систем искусственного интеллекта.





Как выяснили эксперты Всемирного экономического форума, всего через 4 года в мире станет на 7 млн меньше рабочих мест, а к 2020 году без работы останутся 35% жителей планеты.

Первыми в разряд безработных попадет офисных и административный персонал, затем настнет очередь кассиров, операторов колл-центров и консультантов по продажам. Дальше наступит черед работников, занятых в промышленном производстве.

Однако, по мнению экспертов, в это же время возрастет потребность в специалистах в других сфера - там, где требуется интеллектуальный труд, в области высоких технологий. Вырастет спрос и на квалифицированных рабочих, специалистов по анализу данных и торговых представителей, обладающих узкоспециальными знаниями.

Правда, сыграет свою роль и гендерный фактор: в течение следующих пяти лет для мужчин на три потерянных рабочих мест придется одно приобретенное. А для женщин это соотношение составит 5 к 1.

Затронит глобальная роботизация сотрудников общепита и людей, занятых в пищевом производстве. В этих сферах автоматизированные системы могут выполнять 75% и 43% задач соответственно. Ведь некоторым компания проще купить робота $35 тыс., который будет молча делать гамбургеры и картошку фри, чем нанимать человека, обучать его, платить ему $15 в час и еще выслушивать его претензии. По крайней мере, именно так считают в руководстве McDonald's.

Интеллектуальная система сможет выполнять 86% работы бухгалтера и аудитора. В розничную торговлю роботы могут включиться на 53%, и на 47% - освоить деятельность менеджеров по продажам. Для людей, чтобы не потерять свое место, есть только один выход - постоянно повышать свою квалификацию, пытаясь обогнать головастые машины.

Какие технологии будут вытеснять сегодняшних сотрудников с насиженных мест? Чтобы это выяснить, эксперты ВЭФ проанализировали 100 крупнейших международных корпораций в девяти отраслях экономики в 15 странах мира.

На первом месте - большие данные. По расчетам ВЭФ, они будут сокращать число рабочих мест офисных сотрудников на 6,06%, но увеличат количество рабочих мест в области математики и вычислительной техники на 4,59%. Развитие интернета вещей вызовет всплеск занятости в компьютерных специальностях. Но он же начнет сокращать число работников техобслуживания, ремонта и установки оборудования (-8% в год) и офисных работников (-6,20%.)

Так что, те дети, которые сейчас учатся в первом классе, в будущем освоят профессии, о которых сегодня даже никто и не знает.

Уже сегодня можно назвать немало мест, где роботы почти полностью заменили людей. К примеру, почти всех рабочих интернет-ритейлера Amazon поменяли на железных сотрудников на колеса, которые снимают с полок товар и передают его для сканированию работникам, пока еще - людям. Теперь, при помощи роботом, люди работают еще эффективнее: если раньше они проводили через сканер 100 товаров в час, теперь их количество поднялось до 300.

Робот-фармацевт прекрасно справляется со своими обязанностями в Университете Калифорнии: рецепт вводится в компьютер, а робот выдает медикаменты, предварительно их упаковав. Не минует похожая участь даже журналистов: в Bloomberg уже наняли на работу роботов, которые и короткие новости напишут, и с отчетами с большим количеством цифр справятся. А в в международном адвокатском бюро Baker & Hostetler юристам успешно помогает справляться с делами по банкротству адвокат-робот по имени Ross.

Банк Coastal Federal Credit Union в десятке своих филиалов успешно заменил 40% кассиров и клерком интеллектуальными машинами.

Так что, людям есть над чем задуматься!