МИД Британии ищет в соцсетях доказательства "преступлений России" в Сирии





Доказательствами преднамеренного удара по мирным жителям Алеппо, якобы нанесенного ВКС РФ МИД Британии не располагает. Такой вывод следует из ответа, полученного на официальный запрос российского посольства в Лондоне.

Российский посол Александр Яковенко обратился к британским парламентариям с открытым письмом, в котором говорится, что они огульно обвиняют Россию и сирийское правительство в преднамеренной атаке на гражданское население Алеппо. При этом глава МИД страны Борис Джонсон пытается квалифицировать это как "военное преступление".

Яковенко отметил, что информацию о доказательствах, подтверждающих указанные утверждения Джонсона, посольство России запросило официально у Форин Офиса еще десять дней назад. Если требуемые доказательства не будут предоставлены, то Москва будет рассматривать эти утверждения "как наглую ложь, призванную обеспечить защиту "ан-Нусры" и возможно британским военнослужащим, находящимся в Сирии".

"Суть полученного нами ответа сводится к тому, что такими доказательствами британская сторона не располагает", - отметил Яковенко, добавив, что в своем выступлении в паламенте с обвинениями в адрес России относительно удара по гумкомвою ООН близ Алеппо, "Джонсон ссылался на информацию, находящуюся в социальных сетях".

По мнению российского дипломата, это не может не вызывать удивления: любые серьезные обвинения необходимо подкреплять не менее серьезными доказательствами. "Посольство также запросило Форин Офис направить нам эту информацию из социальных сетей, которой пользовалось британское правительство. Мы ждем ответ", - заявил Александр Яковенко.

Напомним, 11 октября глава МИД Великобритании во время слушаний в парламенте всем своим немалым весом обрушился на Россию, обвиняя ее в налете на гумкомвой Красного Креста в Сирии, произошедший почти месяц назад. По словам Джонсона, некие спутниковые фотографии, находящиеся в "открытом доступе", доказывают, что атака на гуманитарный конвой в районе Алеппо была осуществлена с воздуха и в темноте, поэтому вина за атаку возлагается на ВКС России.

Более того, глава британской дипломатии обратился с призывом к противникам военных действий в Сирии, заявив, что они должны пикетировать российское посольство. Однако яростные призывы Бориса Джонсона не оказали нужного воздействия на британскую антивоенную коалицию Stop the War ("Останови войну"), руководство которой сочло такие действия нецелесообразными. При этом пресс-секретарь главы британских лейбористов заявил, что пикетировать надо вовсе не диппредставительство России, а посольство США.

Высказывания Джонсона в Министерство обороны РФ сочли "русофобской истерией, не производящей серьезного впечатления".