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Либералы против Грозного. Иван Грозный против либералов

Общество | 16.10.2016


Либералы против Грозного. Иван Грозный против либералов. 3443.jpeg

16 веке к власти пришёл Иван Грозный. За время его правления на Руси:  – введён суд присяжных;


– бесплатное начальное образование (церковные школы);

– медицинский карантин на границах;

– местное выборное самоуправление, вместо воевод;

– впервые появилась регулярная армия (и первая в мире военная форма – у стрельцов);

– остановлены татарские набеги;

– установлено равенство между всеми слоями населения (вы знаете, что крепостничества в то время на Руси не существовало вообще? Крестьянин обязан был сидеть на земле, пока не заплатит за её аренду, и ничего более. А дети его считались свободными от рождения, в любом случае!).

– запрещён рабский труд (источник – судебник Ивана Грозного);

– государственная монополия на торговлю пушниной, введённая Грозным, отменена в 1994 г.

– территория страны увеличена в 30 раз!

– эмиграция населения из Европы превысила 30 000 семей (тем, кто селился вдоль Засечной черты, выплачивались подъёмные 5 рублей на семью. Расходные книги сохранились).

– рост благосостояния населения (и выплачиваемых налогов) за время царствования составил несколько тысяч (!) процентов.

– за всё время царствования не было ни одного казнённого без суда и следствия, общее число «репрессированных» составило от трёх, до четырёх тысяч. (А времена были лихие – вспомните Варфоломеевскую ночь).

А теперь вспомните, что вам рассказывали о Грозном в школе? Что он кровавый самодур и проиграл Ливонскую войну, а Русь тряслась в ужасе?

Этот незатейливый текст очепнь пригодится многим, кто вчера вступил в споры о значении Ивана Грозного в социальных сетях. Делитесь с друзьями, публикуйте эту ссылку в качестве ответа.

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Либералы против Грозного. Иван Грозный против либералов
16 веке к власти пришёл Иван Грозный. За время его правления на Руси:
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