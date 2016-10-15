Памятник 150 пограничным псам, которые «порвали» целый полк фашистов в рукопашном бою

На Черкащине есть уникальный памятник 150 пограничным псам, которые «порвали» полк фашистов в рукопашном бою. Эта единственная за всю историю мировых войн и конфликтов битва людей и собак произошла в самом центре Украины много лет назад.





30 июля 1941 года бригада «Лейбштандарт Адольф Гитлер» атаковала село Легедзино. Атаку отражали 500 пограничников. Во время этого боя пограничный отряд уничтожил много живой силы противника и 17 танков. Но силы оказались неравными, закончились боеприпасы. Последним резервом обороняющихся был кинологический отряд со 150 служебными собаками. Когда на поле боя осталось несколько живых пограничников, на врага выпустили 150 служебных овчарок.

Зрелище было страшное: 150 обученных, полуголодных овчарок против поливающих их автоматным огнём немцев. Овчарки впивались им в глотки даже в предсмертных судорогах. Противник, искусанный в прямом смысле и исколотый штыками, отступил, но на подмогу подошли танки. Истерзанные немецкие пехотинцы, с рваными ранами, с воплями ужаса запрыгивали на броню танков и расстреливали бедных псов сверху. В том бою погибли все 500 пограничников, ни один из них не сдался в плен. А уцелевшие собаки, по словам очевидцев — жителей села Легедзино, до конца остались преданными своим проводникам. Они улеглись возле хозяев и никого не подпускали к ним. Озлобленные немецкие солдаты безжалостно пристреливали их, а те из них, кто не попал под выстрелы гитлеровской солдатни, позднее отказывались от пищи и умерли от голода на поле.

Немецкое наступление было остановлено на этом участке фронта почти на два дня.

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