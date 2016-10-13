Ингушетия станет северокавказским центром развития сельского хозяйства

В Москве состоялась встреча главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с председателем государственной комиссии России по испытанию и охране селекционных достижений Виталием Волощенко.





В ходе встречи обсуждались вопросы отбора и контроля качества семенного фонда России по части зерновых и овощных культур, обсуждались перспективы предприятий, которые отобраны в республике как базовые хозяйства для участков филиала.

В условиях санкций развитие сельского хозяйства на Кавказе становится приоритетной целью России в деле самообеспечения необходимыми продуктами. Поэтому, по итогам встречи глава республики дал поручение о создании координирующего органа при Правительстве, который будет обобщать наилучшую практику региональной аграрной науки сортоиспытателей, семеноводов и сельхозтоваропризводителей.

Отметим, что встреча состояласьв рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» с участием члена Совета Федерации РФ Белана Хамчиева, министра сельского хозяйства и продовольствия республики Руслана Костоева, заместителей председателя ФГБУ «Госсорткомиссия» Исмаила Мержоева и Виктора Старцева.

Напомним, что Госсорткомиссия намерена создать в Ингушетии специальную лабораторию по оценке производства и качества овощных семян сельхозпроизводителей северокавказских регионов.

В числе задач лаброратории - создание новых сортоиспытательных участков по проверке новых селекционных достижений для решения вопросов импортозамещения. В лаборатории также будут заниматься оценкой производства и качества овощных семян не только местных агропромышленных предприятий, но и сельхозпроизводителей северокавказских регионов.