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Ингушетия станет северокавказским центром развития сельского хозяйства

Новости партнеров | 13.10.2016


Ингушетия станет северокавказским центром развития сельского хозяйства. зерновыу

В Москве состоялась встреча главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с председателем государственной комиссии России по испытанию и охране селекционных достижений Виталием Волощенко.


В ходе встречи обсуждались вопросы отбора и контроля качества семенного фонда России по части зерновых и овощных культур, обсуждались перспективы предприятий, которые отобраны в республике как базовые хозяйства для участков филиала.

В условиях санкций развитие сельского хозяйства на Кавказе становится приоритетной целью России в деле самообеспечения необходимыми продуктами. Поэтому, по итогам встречи глава республики дал поручение о создании координирующего органа при Правительстве, который будет обобщать наилучшую практику региональной аграрной науки сортоиспытателей, семеноводов и сельхозтоваропризводителей.

Отметим, что встреча состояласьв рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» с участием члена Совета Федерации РФ Белана Хамчиева, министра сельского хозяйства и продовольствия республики Руслана Костоева, заместителей председателя ФГБУ «Госсорткомиссия» Исмаила Мержоева и Виктора Старцева.

Напомним, что Госсорткомиссия намерена создать в Ингушетии специальную лабораторию по оценке производства и качества овощных семян сельхозпроизводителей северокавказских регионов.

В числе задач лаброратории - создание новых сортоиспытательных участков по проверке новых селекционных достижений для решения вопросов импортозамещения. В лаборатории также будут заниматься оценкой производства и качества овощных семян не только местных агропромышленных предприятий, но и сельхозпроизводителей северокавказских регионов. 

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