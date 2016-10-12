Пацифисты Британии отказались устраивать митинг у российского посольства в Лондоне

Требования главы МИД Британии Бориса Джонсона "пойти и устроить митинг" у российского посольства в столице Британии были проигнорированы антивоенной коалицией "Останови войну".





По мнению зампредседателя организации Криса Найнхэма, такая акция только подбавит жару в разрастание истерии и шовинизма, которые в настоящий момент нагнетаются против России. Найнхэм уверен, что истерика, организованная некоторыми политиками при помощи СМИ, направлена на то, чтобы доказать "В Сирии одна проблема - это Россия".

Также не согласен с призывали Джонсона и пресс-секретарь лидера партии британских лейбористов Шеймас Милн, который считает, что Запад намеренно отвлекает внмание общественности от своих действий на Ближнем Востоке, переводя акцент на ужасы Алеппо. Так что люди, считает журналист, должны направиться не в диппредставительтву России, а к лондонскому посольству Соединенных Штатов.

Как сообщала Правда.Ру, вчера глава МИД Великобритании во время слушаний в парламенте всем своим немалым весом обрушился на Россию, обвиняя ее в налете на гумкомвой Красного Креста в Сирии, произошедший почти месяц назад. Джонсон утверждал, что в "открытом доступе" имеются некие спутниковые фотографии, доказывающие, что атака на гуманитарный конвой в районе Алеппо была осуществлена с воздуха и в темноте силами ВКС РФ.

В Минобороне России высказывания Джонсона назвали "русофобской истерией, не производящей серьезного впечатления".