Вадим Горшенин: Угрожая Путину, Олланд надеется на местечко в США

Франсуа Олланд собирается при встрече с Путиным "сказать ему всю правду", при этом размышляя вслух о том, как бы "надавить" на российского лидера. Глава медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин раскрыл тайный механизм, который заставляет президента Франции делать весьма странные заявления о "военных преступлениях" России в Сирии.





- Олланд начал задумываться о своем будущем после отставки, которая произойдёт менее, чем через год. И он, конечно же, втайне хотел бы читать лекции за приличные гонорары в США, коль во Франции с его нынешней непопулярностью, напудренному и напомаженному французу ничего не светит. То есть, Олланд, конечно же, хотел бы повторить путь после отставки Дэвида Кэмерона.

Чем еще объяснить инициативу нынешнего хозяина Елисейских полей по расследованию "возможных военных преступлений" в Сирии?

Заметили, кстати, что Олланд в данном случае говорит только о России? Но ни в коем случае не о Франции и не о себе лично?

На Россию собак спускают проамериканские лидеры Европы из-за Алеппо, естественно. Поскольку, на их взгляд, в этом городе могут находиться какие угодно террористы, но только не войска законного сирийского правительства. А они не могут там находиться, потому что Алеппо - важный стратегический узел не только для Сирии, но и для всего Ближнего Востока. Выгнали террористов - и ведь ничего, финансируемого, а значит, и верного Штатам там не будет. Вот и воют.

Но мы все-таки о тезисе про военные преступления. Мне почему-то кажется, что не совсем правильные идеологические опоры Россия установила в этом споре.

Смотрите: при "ошибочных" бомбардировках жилых районов в Сирии, правительственных войск мы всегда возлагаем ответственность на США. Потому что чаще всего "промахиваются" именно американские пилоты. И ни слова - о тех, с чьей альянсовой поддержкой это делается.

Но по сути: США, может, и не "промахивались" бы, если б не видели моральной и политической поддержки от тех же Франции, Германии, Британии и т. д. Ведь эти страны в Сирии находятся столь же незаконно - без мандата ООН и без приглашения законного правительства, - как и вашингтонские вояки. И ответственность за любые "промахи", в результате которых происходит гибель людей, должна возлагаться в равной степени и на Обаму, и на Меркель, и на Олланда и на кучу других прихвостней, разве не так?

Ну и еще. Мы с вами помним, кто с широко распростертыми объятиями встречал фашистов во Франции? Французские власти, конечно же. И своей "пятой точкой" они лучше всех чувствуют, когда может начаться полный швах. Потому громче всех и кричат. Хотя что кричать, если "пятая точка" для Франции Олланда - это одно из актуальных мест плотских услад?

Олланд, как и Обама, понимает, что его правление может закончиться воспоминаниями в умах потомков в основном либерализацией гомосексуальных браков и поражением в Сирии, где он свою нацию сделал американской подстилкой. И мы ж помним, как американцы отзывались о французах всего десяток лет назад, правда?

С больной головы на здоровую - это как раз тот случай. Чтобы скрыть провальность собственной политики, надо возложить вину на какую-то другую сторону. Именно этим Олланд сейчас и занимается. И я не совсем понимаю, зачем продолжать готовить визит российского президента во Францию, когда его политический визави заявляет об условиях: примет он его или не примет?

Но про "военные преступления" России мы и так все уже поняли, так?