Россия и Белоруссия пришли к соглашению к нефтегазовом споре

Нефтегазовый спор, возникший между Россией и Белоруссией, в настоящий момент урегулирован, заявил Александр Лукашенко. По словам белорусского президента, он ознакомился с докладом белорусского правительства по нефтегазовым вопросам. "Я так понимаю, что очередные баталии закончены и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере, на вчерашний день были согласованы и сняты", - цитирует в понедельник слова президента государственное агентство Белта.





Очередной раунд переговоров по газовому вопросу прошел в Москве в минувшую пятницу. Белорусский президент заверил российскую сторону в том, что Белоруссия готова к компромиссам в переговорах с Россией по энергоносителям.

Переговоры о цене на газ для потребителей из Белоруссии длятся с начала 2016 года. Глава Минэнерго России Александр Новак 1 октября сообщал, что долг Белоруссии за российский газ составляет 270-300 миллионов долларов. Минск ранее заявлял о несправедливости контрактной цены в 132,77 доллара за тысячу кубометров и долг не признавал. Москва настаивала, что до снятия разногласий оплата должна производиться по контрактной цене.

Глава "Транснефти" Николай Токарев говорил журналистам, что сокращение поставок нефти из России в Белоруссию во втором полугодии составит 5 миллионов тонн по сравнению с изначальным планом. По словам Новака, снижение беспошлинных поставок российской нефти в Белоруссию в третьем квартале связано с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в Россию.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в начале октября белорусская сторона пересмотрела тариф на транзит российской нефти в одностороннем порядке, что нарушает российско-белорусское межправительственное соглашение.

Как заявлял советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин "ни "Гомельтранснефть Дружба", ни "Полоцктранснефть Дружба" не направляли в "Транснефть" запросы о внеплановом изменении тарифов на транзит российской нефти".