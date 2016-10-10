Курсы валют: USD 11/10 62.3884 0.0853 EUR 11/10 69.7253 0.4941 Фондовые индексы: РТС 13:18 1001.80 -0.03% ММВБ 13:18 1985.80 0.29%
rss новости   rss статьи   rss все

Россия и Белоруссия пришли к соглашению к нефтегазовом споре

Мир | 10.10.2016


Россия и Белоруссия пришли к соглашению к нефтегазовом споре. 3428.jpeg

Нефтегазовый спор, возникший между Россией и Белоруссией, в настоящий момент урегулирован, заявил Александр Лукашенко. По словам белорусского президента, он ознакомился с докладом белорусского правительства по нефтегазовым вопросам. "Я так понимаю, что очередные баталии закончены и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере, на вчерашний день были согласованы и сняты", - цитирует в понедельник слова президента государственное агентство Белта.


Очередной раунд переговоров по газовому вопросу прошел в Москве в минувшую пятницу. Белорусский президент заверил российскую сторону в том,  что Белоруссия готова к компромиссам в переговорах с Россией по энергоносителям.

Переговоры о цене на газ для потребителей из Белоруссии длятся с начала 2016 года. Глава Минэнерго России Александр Новак 1 октября сообщал, что долг Белоруссии за российский газ составляет 270-300 миллионов долларов. Минск ранее заявлял о несправедливости контрактной цены в 132,77 доллара за тысячу кубометров и долг не признавал. Москва настаивала, что до снятия разногласий оплата должна производиться по контрактной цене.

Глава "Транснефти" Николай Токарев говорил журналистам, что сокращение поставок нефти из России в Белоруссию во втором полугодии составит 5 миллионов тонн по сравнению с изначальным планом. По словам Новака, снижение беспошлинных поставок российской нефти в Белоруссию в третьем квартале связано с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в Россию.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в начале октября белорусская сторона пересмотрела тариф на транзит российской нефти в одностороннем порядке, что нарушает российско-белорусское межправительственное соглашение. 

Как заявлял советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин "ни "Гомельтранснефть Дружба", ни "Полоцктранснефть Дружба" не направляли в "Транснефть" запросы о внеплановом изменении тарифов на транзит российской нефти".

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
Россия и Белоруссия пришли к соглашению к нефтегазовом споре
Нефтегазовый спор, возникший между Россией и Белоруссией, в настоящий момент урегулирован, заявил президент Александр Лукашенко.
Подростковый суицид: группа риска
"Великие умы России" - апогей научной журналистики
Зачем США банкротят Deutsche Bank
Реформа ОСАГО назрела, но проведена "для своих"?
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru