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Мастерство российских пилотов: с неисправными стойками шасси в "Домодедово"

Происшествия | 09.10.2016


Мастерство российских пилотов: без шасси в

Самолет "Боинг 737" авиакомпании "Таймыр", у которого в полете возникли проблемы с шасси, благополучно произвел посадку в столичном аэропорту "Домодедово", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах в воскресенье.


"В 14:16 борт произвел посадку практически по расписанию в штатном режиме на все шасси", - сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил агентству, что после посадки в штатном режиме возникло задымление передней стойки шасси. "Однако она была погашена, никто не пострадал", - сказал источник.

По уточненным данным, на борту самолета находится 170 человек, в ближайшее время они будут эвакуированы и доставлены в здание аэровокзала.

Ранее сообщалось, что из-за невыхода одной из стоек шасси самолет авиакомпании "Таймыр", выполняющий рейс из Ираклиона (Греция) в Москву, готовился выполнить аварийную посадку на "пенную подушку".

Позже источник в экстренных службах сказал "Интерфаксу", что самолет выполнил контрольный полет над взлетно-посадочной полосой. "Аэродромные службы визуально подтвердили выход всех стоек шасси. Поэтому самолет будет садиться в штатном режиме", - отметил собеседник агентства.

Фото ЛАЙФ

 

Источник: источник

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