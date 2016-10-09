Парижский аэропорт замер от появления российского самолета-разведчика

В четверг, в конце уходящей недели, в течение часа в небе над аэропортом Шарль-де-Голль парижане наблюдали необычное явление: в воздушной гавани временно были приостановлены все вылеты и посадки пассажирских лайнеров: круги над Парижем наматывал российский самолет-разведчик.





Как пишет сенегальское издание Dakaractu, появление российского самолета-разведчика в воздушном пространстве над сердцем Франции не случайность, а заранее согласованное мероприятия в рамках "соглашения об открытом небе".

Для избежания инцидентов и нештатных ситуаций в воздухе российскому самолету для совершения наблюдательного полета было предоставлено открытое небо над Парижем, а в аэропорту Шарль-де-Голль почти на час остановилась вся жизнь: отменены все вылеты и запланированные посадки пассажирских лайнеров.

Сообщается, что целью наблюдательного полета было получение базовой информации с земли, которая лишь дополняет тот объем данных, которые российская сторона получает со спутника. Издание сообщает, что полет российского самолета-разведчика над Парижем не стал удручающим моментом для французских властей и не принес какого-либо ущерба.

Благодаря такому соглашению в евроатлантической зоне укрепляется доверие и прозрачность в сфере военной активности, а также складывается общая культура вооруженных сил как на Западе, так и на Востоке, считают эксперты. Кроме того, этот договор опирается на принцип взаимности: то есть, раз Россия провела наблюдательный полет над Францией, то и Франция в скором времени сможет провести наблюдательный полет над Россией.



Впрочем, и круг самолетов, которым позволено совершать такой полет, достаточно ограничен, отмечает Dakaractu. Так, например, в их число не входят истребители. Кроме того, оговаривается и какие ракурсы можно запечатлевать, а также некоторые технические параметры съемки. Поэтому эксперты считают, что подобные данные могут лишь несколько дополнить картину, полученную со спутников.



Полет российского самолета над парижским аэропортом не должен был нанести никакого ущерба, поскольку мероприятие было спланировано заранее и расписание полетов было сдвинуто, отмечает Dakaractu.



Кроме того, аналогичный наблюдательный полет над Москвой может совершить и самолет ВВС Франции, как это предусматривает "соглашение об открытом небе".