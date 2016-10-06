Уничтожат ли США мир в борьбе против Асада?

Нанесения ударов по правительственным войскам в Сирии, игнорируя жесткую позицию России по этому вопросу, не исключают власти Соединенных штатов. Однако руководство страны сомневается в целесообразности такого шага. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.





"Военные действия против режима (президента Сирии Башара) Асада с целью решения ситуации в Алеппо вряд ли достигнут целей, которые видятся многим сейчас, в смысле сокращения насилия. Намного более вероятно, что они приведут к многочисленным непредвиденным последствиям, которые точно не соответствуют нашим национальным интересам", - отметил Эрнест.

Напомним, что в ответ на появившуюся в СМИ информацию о готовности США атаковать войска Башара Асада в Минобороны России допустили, что такие "утечки" в западных СМИ могут быть прологом реальных действий и рекомендовали "коллегам в Вашингтоне тщательно просчитать возможные последствия реализации подобных планов".

Сегодня, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "ошибки" США, подобные той, что была в Дейр эз-Зоре, с российскими военными в Сирии не пройдут.

Он также предупредил, военное руководство Штатов, что оборонительные комплексы С-300 и С-400 могут неприятно удивить стратегов из США.

"Напомню американским "стратегам", что воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляются зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов", - сказал Конашенков. Он также подчеркнул, что у боевых расчетов российских комплексов ПВО "вряд ли будет время на выяснение по "прямой линии" точной программы полета ракет и принадлежности их носителей".

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал ситуацию в его стране так: "Я уверен, что Россия делает все для того, чтобы не достичь этой точки. Но делают ли американцы, или "ястребы" в рядах администрации США, все для того, чтобы избежать конфронтации, или же наоборот, делается все для того, чтобы конфронтация с Россией произошла?".

"Что касается прямой конфронтации, то со времен Второй мировой войны этого не случалось, разве что, это едва не произошло во время Карибского кризиса. Но сейчас ситуация другая. В США уже нет сильных руководителей. А когда их нет, можно ожидать чего угодно, а ждать всегда следует худшего", - подчеркнул сирийский президент в интервью датскому телеканалу TV 2.

Грозит ли обострение сирийского кризиса полноценной войной между Россией и США или даже локальными боестолкновениями частями армии НАТО и России? Готова ли Россия впервые за долгое время сбить военный самолет США? И каковы "перспективы" такого конфликта?

Об этом порталу Politonline.ru рассказал президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов.

- Я полагаю, если мы приглашены сирийским руководством для того, чтобы поддерживать правительственные силы, то мы обязаны их и прикрывать зенитно-ракетными комплексами. Иначе бы нас туда не звали. Потому что мы должны и наносить удары по "Аль-Каеде", ИГИЛ, и прикрывать "своих".

Что же касается готовности к огневому поражению объектов НАТО в Сирии... Когда мы принимали решение бросить (в июне 99 года) десантный батальон на Приштину - нас пугали, что начнется Третья мировая война. Мы же показали НАТО нормы международного права, резолюцию Совета безопасности ООН 1244, и уведомили руководство НАТО, что будем действовать строго в соответствии с этими нормами.

Вот и сейчас нужно озвучить, что юридически мы приглашены спасать Сирию, у нас соглашение с легитимной (это признал и Кэрри) сирийской властью. Поэтому, мы обязаны действовать - чтобы защищать суверенитет этого государства.

Теперь о последствиях. Не нужно ходить к гадалкам, чтобы понять - будут крайне плохие последствия. Мы, безусловно, могли сбить и турецкий F-16 [который сбил наш Су-24], и американский штурмовик - но делать все это нужно не из засады. Мы обязаны расставить точки над i и прямо сказать - мы официально приглашены и будем так и так отвечать на агрессию. В рамках договоренностей, в рамках норм международного права.

Если кто-то забыл - Сирия, в соответствии с 51 статьей устава ООН, имеет право на индивидуальную и коллективную оборону.

ИГ, ИГИЛ - запрещены в РФ.