Госбюджет США разорят "прорывные технологии" SpaceX

Хотя создатели SpaceX обещали, что космический запуск на многоразовой ракете Falcon 9 будет дешевле ее оригинальной стоимости на целых 30%, на деле оказалось иначе.





"Сейчас мы не снижаем стоимость на 30% для повторно используемых ракет. Мы предлагаем стоимость, сниженную приблизительно на 10%", - сказала президент американской компании SpaceX Гвин Шотуэлл в интервью изданию Spacenews.

По словам главы компании, такая скидка является логичным снижением стоимости за счет экономии, возможной при повторном использовании первой ступени. Шотуэлл не исключает, что в будущем стоимость повторно используемых ракето-носителей может подешеветь.

"Полет на многоразовой ракете подобен полету на самолете: я бы лучше полетела на том лайнере, который уже летал, было бы спокойнее в отношении его надежности", -заявила Гвин Шотуэлл.

Напомним, SpaceX отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике. Ранее компания заявляла, что полет на многоразовой ракете будет около 30% дешевле, чем на новой. Стоимость одного запуска Falcon 9 составляет около 61 миллиона долларов.

Отметим, основатель компаний SpaceX Илон Маск, выдаваемый СМИ за "гения тысячетелия" и автора "прорывных технологий" не просто получает государственную поддержку и финансирование из бюджета США, но и терпит колоссальные убытки.

В начале сентября запуск многоразовой ракеты Falcon 9 закончился взрывом на стартовой площадке. Ранее с Falcon-9 уже происходила катастрофа - тогда нештатно сработали двигатели, по данным СМИ "произведенные на Украине". В связи с тем, что Штаты пытаются отказаться от российских двигателей под лозунгом "Хватит кормить Москву", они пытаются использовать в экспериментальном порядке украинскую модификацию советского двигателя Н-33 под индексом AJ-26 (создано в КБ "Южное" Днепропетровска).

По мнению экспертов, Falcon - некий возврат в 60-е. По всем показателям он либо равен, либо уступает, либо слегка превосходит советский "Протон М", разработанный в 1965 году. Да и пресловутые многоразовые двигатели с расчетом на десятикратное использование начали разрабатывать в СССР в 1976 и закончили в 1980 году.

"Маск впарил НАСА некую "хорошо забытую" старую идею под видом небывалых инноваций, развел американское правительство на несколько миллиардов долларов, а теперь играет в космические кораблики. Которые падают. Которые, даже не падая, не выгодны экономически. Которые вообще непонятно зачем и кому нужны. Но зато выглядит всё красиво, громко, инновационно и дорого", - уверены СМИ.

SpaceX не выполняет до 2/3 данных покупателям и заказчикам своих технологий обещаний, однако это не мешает ему анонсировать все новые и новые "сенсационные" автомобили, автобусы, батареи и ракеты.

Как сообщали СМИ, во втором квартале прорывная компания принесла необычно большие чистые убытки в размере 293 миллиона долларов. Также Tesla Motors приносит одни убытки уже в течение тринадцати кварталов подряд.

Hyperloop One ранее объявляла, что заключила c властями Москвы сделку о строительстве - или по крайней мере изучении возможности строительства - дорог Hyperloop. В теории эти дороги будут пролегать в Москве и вокруг нее и будут включены в местную транспортную сеть. Эксперты уверены, это будет очень дорого и опасно.

Компании США, выступая с такими "новаторскими" идеями, часть из них реализуют за счет госбюджета при фантастическом пиаре, а часть просто "забывает", тут же предлагая новые "грандиозные планы".







