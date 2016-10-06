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Путин: Правительство выполнит свои обязательства перед пенсионерами

Страна | 06.10.2016


Путин: Правительство выполнит свои обязательства перед пенсионерами. 3424.jpeg

Заложить в бюджет будущего года достаточно средств для индексации пенсий в 2017 году потребовал Владимир Путин на сегодняшнем совещании по социально-экономическим вопросам.

«Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан, заложить ресурсы на единовременную выплату пенсионерам, о чем мы с вами договорились, а также на индексацию пенсий по фактической инфляции этого года, предусмотреть федеральные социальные доплаты к пенсиям», - сказал президент России.

По словам президента, несмотря на непростые условия в экономике, бюджет сохранит свою социальную направленность. В приоритете по-прежнему остаются проекты, касающиеся модернизации образования, переоснащения больниц и поддержки культуры. В этом году на социальную сферу приходится около 35% бюджетных расходов.


"В будущем году необходимо добиться безусловного выполнения социальных обязательств. Все гарантии для граждан России в этой сфере должны быть обеспечены", - подчеркнул глава государства.

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Путин: Правительство выполнит свои обязательства перед пенсионерами
Заложить в бюджет будущего года достаточно средств для индексации пенсий в 2017 году потребовал Владимир Путин на сегодняшнем совещании по социально-экономическим вопросам.
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