Обстрел посольства России в Сирии: террористами руководили США?

Взаимосвязь между угрозами США в адрес России и обстрелом российского посольства в Дамаске существует, считают в Москве. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.





Минометному обстрелу российское диппредставительство в сирийской столице подвеглось минометному обстрелу 3 октября. Стрельба велась из пригорода Дамаска, района Джубар, то есть с территории, подконтрольной группировке "Джабхат Фатх аш-Шам".

Мария Захарова отметила, что эта террористическая группировка ранее называлась "Фронт ан-Нусра", и балы включена в террористический список ООН, как запрещенная экстремистская организация. "Это экс-"ан-Нусра", как вы знаете", — подчеркнула она.

Захарова также напомнила, что, хотя в ходе нападения на российскую дипмиссию пострадавших не было, посольскому комплексу нанесён материальный ущерб. У Москвы есть основания полагать, что нападение связано с угрозами Соединённых Штатов в адрес России, отметила представитель ведомства.

"Мы усматриваем связь между этим терактом и прозвучавшими накануне из Вашингтона завуалированными угрозами в наш адрес", — сказала она на брифинге.

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Москва продолжит "отправлять на родину тела военнослужащих в мешках и расходовать ресурсы", если "не прекратит насилие" в Сирии. По его словам, в случае продолжения конфликта экстремисты могут воспользоваться ситуацией, чтобы атаковать города России. Кроме того, "будет сбито ещё больше российских самолётов".

Москва расценивает заявления США о возможности терактов в России не иначе, как призыв и руководство к действию для боевиков, прокомментировала тогда слова Кирби официальный представитель МИД.

"По сути — и мы не можем иначе расценивать подобные заявления — оно является не чем иным, как призывом, руководством к действию. Это заявление, как мы понимаем, обращено именно к этим самым радикалам. И мы не можем — у нас просто нет другого варианта, так как эти заявления не были дезавуированы — иначе это расценивать", — сказала Захарова на брифинге.

Отреагировали на заявление Кирби и в Кремле. Пресс-секретарь российского президентаДмитрий Песков так прокомментировал заявление американского Госдепа:

"В целом мы с сожалением констатируем неконструктивный характер риторики, которая звучит из Вашингтона в последние дни. Москва сохраняет заинтересованность во взаимодействии с Вашингтоном — и в целях реализации тех договорённостей, которые зафиксированы в пакете документов, и для повышения эффективности борьбы с террористами в Сирии".

Москва надеется, отметил он, что те обязательства, которые Вашингтон на себя взял, будут выполняться. Однако пока этого не происходит.

Напомним, боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры" заявили, что получают противотанковые ракеты TOW напрямую из США. "Ракеты нам дали напрямую. Американцы на нашей стороне", — заявил источник журналисту газеты Kölner Stadt-Anzeiger Юргену Тоденхоферу.

Интервью с командиром "Ан-нусры" состоялось до нападения на гумманитарный конвой в Алеппо. Тогда командир террористической организации заявлял, что если сирийские войска не отступят, конвой ООН, который позднее был атакован с воздуха, не будет пропущен в Алеппо. Собеседник немецкого журналиста также заявил, что боевики не готовы к компромиссам и будут сражаться "до падения режима".