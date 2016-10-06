Россияне полетят в Египет не раньше 2017 года

В минавиации Египта сообщили, что не ждут возобновления авиасообщения с Россией ранее первого квартала 2017 года. По словам источников, "возвращения воздушного сообщения и турпотока из России в этом году не будет, поскольку еще остается ряд неразрешенных технических моментов в аэропортах Египта".





Как сообщала Pravda.Ru, проверки авиационной безопасности в аэропортах вновь выявили ряд недостатков. "На протяжении последнего времени проводились различного рода тесты и проверки на соответствие аэропорта Каира, но в первую очередь курортных аэропортов Шарм-Эль-Шейха и Хургады высоким российским требованиям безопасности. К сожалению, результаты проверок, те недостатки, что вновь были выявлены, пока не позволяют говорить о скором возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом", - сказал источник в минавиации.

Замечания касаются ряда системных вопросов, в том числе личной ответственности кадрового состава. "Тут речь идет, в том числе, о профессиональной подготовке персонала, отвечающего за соблюдение требований авиационной безопасности, а также систем контроля доступа в стерильную зону неаккредитованных лиц", - сообщил источник.

Напомним, в ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение было принято РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

В конце прошлого года для возобновления рейсов власти двух стран начали взаимодействовать по обеспечению дополнительной безопасности в египетских аэропортах. РФ неоднократно направляла в Египет своих специалистов для их проверки. В конце августа глава Минтранса РФ Максим Соколов сообщал, что первым принять российских туристов сможет аэропорт Каира, где планируется открытие нового терминала. Позднее он уточнял, что в этом случае речь будет идти о регулярных рейсах. Если же первыми по решению правительства РФ откроются курортные направления Хургада или Шарм-эль-Шейх, с большей вероятностью первыми полетят чартеры.

Ранее Pravda.Ru писала, что аэропорт курортного города Хургада на Красном море в Египте выделит отдельный терминал под рейсы с российским туристами.

Возобновление полетов ожидается в течение первых трех месяцев 2017 года с запуска регулярных рейсов из второго терминала Каирского международного аэропорта российской компании "Аэрофлот" и возвращения рейсов Egypt Air в Москву. Затем постепенно будут запущены чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх".