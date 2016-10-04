Сады Семирамиды: Под страхом смертной казни не обслуживать клиента

Работа многих интернет-магазинов связана со скандалами. Причем интернет-магазины могут быть любыми: по торговле электроникой, запчастями, промышленными товарами. Однако виртуальные магазины по продаже садовых растений, декоративных кустарников, саженцев стоят здесь особняком.





Согласно закону о правах потребителей, растения, их саженцы не входят в категорию товаров, которые потребитель имеет право возвращать торгующей организации. Этим, естественно, пользуются подобные компании. Покупателю можно сплавить любой пересорт, он в любом случае этого не заметит.

Подобные случаи с интернет-магазином «Сады Семирамиды» освещаются на многих интернетовских форумах, впрочем, наши коллеги уже писали об этом в статье «Опасно: интернет-магазин "Сады Семирамиды" semiramisgardens».

Нам удалось узнать об одном конкретном случае, когда покупатель цветов, декоративных кустарников, винограда добился возврата товара, который он не заказывал. Речь о том, что ему проданы были совсем не те товары.

В результате публикации отзыва на одном из посвященных таким вопросам сайтов с ним связались сотрудники, предложили вернуть товар, который был продан фактически обманом. Вернули уплаченные деньги.

В качестве моральной компенсации предложили сделать заказ на сумму, эквивалентную ранее сделанной покупке.

Он зашел и увидел прекрасную надпись рядом со своими предыдущими заказами: «Очень не хороший товарищ (Орфография сотрудников интернет-магазина «Сады Семирамиды» сохранена) - заказы не брать под страхом смертной казни».