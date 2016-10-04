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Сады Семирамиды: Под страхом смертной казни не обслуживать клиента

Происшествия | 04.10.2016


Работа многих интернет-магазинов связана со скандалами. Причем интернет-магазины могут быть любыми: по торговле электроникой, запчастями, промышленными товарами. Однако виртуальные магазины по продаже садовых растений, декоративных кустарников, саженцев стоят здесь особняком.


Согласно закону о правах потребителей, растения, их саженцы  не входят в категорию товаров, которые потребитель имеет право возвращать торгующей организации. Этим, естественно, пользуются подобные компании. Покупателю можно сплавить любой пересорт, он в любом случае этого не заметит.

Подобные случаи с интернет-магазином «Сады Семирамиды» освещаются на многих интернетовских форумах, впрочем, наши коллеги уже писали об этом в статье «Опасно: интернет-магазин "Сады Семирамиды" semiramisgardens».

Нам удалось узнать об одном конкретном случае, когда покупатель цветов, декоративных кустарников, винограда добился возврата товара, который он не заказывал. Речь о том, что ему проданы были совсем не те товары.

В результате публикации отзыва на одном из посвященных таким вопросам сайтов с ним связались сотрудники, предложили вернуть товар, который был продан фактически обманом. Вернули уплаченные деньги.

В качестве моральной компенсации предложили сделать заказ на сумму, эквивалентную ранее сделанной покупке.

Он зашел и увидел прекрасную надпись рядом со своими предыдущими заказами: «Очень не хороший товарищ (Орфография сотрудников интернет-магазина «Сады Семирамиды» сохранена) - заказы не брать под страхом смертной казни».

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Остается добавить, что ранее интернет-магазин «Сады Семирамиды» именовался питомником саженцев «Добрый сад» Dobri-sad.ru. Владелец обоих интернет-магазинов - «Современный питомник «Экосад» с апреля 2015 года размещался на «Яндекс.Маркете», но, видимо, количество негативных отзывов перевалило определенную черту, после которой уже в феврале 2016 года «Экосад» не размещает товаров на одной из самых крупных и авторитетных площадок.

Собственно, неудивительно: если в этом интернет-магазине саженцев растений «под страхом смертной казни» запрещают сотрудникам обрабатывать заказы тех, кто посмел возмутиться хоть раз уровнем сервиса, то это уже диагноз, согласитесь.

 

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Сады Семирамиды: Под страхом смертной казни не обслуживать клиента
Подобные случаи с интернет-магазином «Сады Семирамиды» освещаются на многих интернетовских форумах, впрочем, наши коллеги уже писали об этом в статье «Опасно: интернет-магазин "Сады Семирамиды" semiramisgardens».
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