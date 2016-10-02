В республиках Донбасса проходит праймериз

Предварительное народное голосование проходит сегодня в Донецкой и Луганской самопровозглашенных народных республиках, сообщает Pravda.Ru. "Предварительное общественное голосование началось. Участки открылись", - сообщил РИА Новости представитель Временной избирательной комиссии (ВРИК) в ДНР.





"На данный момент получена информация от всех участковых комиссий - все участки открылись", - сказал журналистам председатель ВРИК Андрей Коржевский.

По словам пресс-атташе Временной избирательной комиссии (ВРИК) ДНР Олега Балыкина, на территори Донецкой республики открылись все 208 избирательных участков. Информации о нарушениях не поступало, сообщил Балыкин журналистам.

В Луганской народной республике для участия в голосованиях зарегистрировались 243 кандидата. За процессом праймериз будут следить порядка 30 иностранных наблюдателей. Оргкомитет по подготовке к праймериз заявил, что процесс предварительного общественного голосования организован в ЛНР по стандартам ОБСЕ.

В голосовании уже принял участие глава ЛНР Игорь Плотницкий.

"Я сам с удовольствием принимаю участие в праймериз, хотя это слово не совсем наше, русское, но все мы понимаем значение этого мероприятия для республики. Это действительно очень важный шаг на пути признания нашей республики. Это говорит о том, что Луганская народная республика может цивилизовано провести выборы. Мы готовы к этим выборам. Я считаю, что нужно и своевременно", - заявил Плотницкий журналистам на избирательном участке в Луганске.

По его словам, он голосовал "за наступление мира, за спокойную жизнь".

"За возвращение к нашим трудовым будням, за хорошую, сильную экономику, за радостных наших детей, за хорошую пенсию для наших пенсионеров, я считаю, что эти депутаты уж точно наберут максимум голосов", - добавил Плотницкий.

В июле 2016 года глава ЛНР заявил о проведении в республике предварительного общественного голосования для выбора кандидатов в органы местного самоуправления. Этот процесс должен стать свидетельством того, что республика в состоянии провести полноценные местные выборы в случае не выполнения Киевом минских соглашений в этом вопросе. Согласно политической части минских соглашений, проведение выборов в Донбассе является одним из основных пунктов.

Праймериз станут подготовкой к проведению местных выборов глав городов и районов в республиках.

Одна из целей предварительного общественного голосования - продемонстрировать мировому сообществу возможность проведения на территории самопровозглашенной республики выборов, которые будут соответствовать всем нормам. Также ДНР намерена продемонстрировать этим свою политическую состоятельность.

Голосование проходит на фоне непрекращающейся военной операции украинских силовиков. Несмотря на достигнутые в Минске соглашения по снижению напряженности, боевые действия и обстрелы ведутся по-прежнему.

Представители Киева на переговорах в Минске не раз выражали свою обеспокоенность по поводу голосования в ДНР и заявляли, что это затруднит переговорный процесс и противоречит соглашениям, достигнутым на переговорах.

За подготовкой проведения предварительного голосования следили иностранные наблюдатели, в том числе из стран Евросоюза, таких как Германия, Италия и Франция - они отмечали, что процесс отвечает международным стандартам и требованиям, нарушений обнаружено не было.