Бэби-боксы - конец дискуссии?

Дав положительный официальный отзыв, правительство России поддержало законопроект р запрете бэби-боксов, предложенный Еленой Мизулиной. Целесообразность такого решения объясняется необходимостью выполнять Конвенцию о правах ребенка, а создание бэби-боксов противоречит статьям 6 - 9 и 19 данного документа.





Документ, внесенный рассмотрение еще в июле 2016 года, , продолжает вызывать ожесточенные споры.

Немало людей считают законопроект о запрете в РФ мест для анонимного оставления ребенка античеловечным и провоцирующим нелегальные методы избавления от детей. Какие аргументы вы можете привести в ответ? Почему запрет прошел? С таким вопросом Prvada.Ru обратилась к председателю Родительского всероссийского сопротивления Марии Мамиконян.

"Вся эта система домашних родов, не зафиксированных в медучреждениях беременностей, крайне опасна, как для женщины, так и для младенца. Мне кажется, что любой нормальный человек это понимает. Министерство здравоохранения категорически против этой практики. Я думаю, что оно в большой степени и повлияло на решение правительства", - сказала Мария Мамиконян Pravda.Ru.

Бэби-боксы - это широчайшее поле для манипуляций с неучтенными детьми. Если детей можно просто без документов, анонимно оставить, то криминал тут же подключается, чувствуя себя абсолютно свободно и безнаказанно, такую возможность такие личности не упустят, считает эксперт.

Это преподносится как благое дело: спасти ребенка. Но тогда будет огромный рост таких оставлений. Те, кто приносит в боксы детей, это вовсе не убийцы, не бомжи, это не те дети, которых надо спасать. Это женщины, которым надо помочь, у которых есть трудности, и которым не помогает государство.

Почему-то никто не думает о безопасности, например, о том, что положили ребенка в этот ящик, а тут где-то проводок отошел, все отключилось, и малыш там замерз. Все считают, что ребенка поместили в райские условия, а что бокс находится неизвестно где, далеко не всегда в медицинском учреждении, хотя и там может быть что угодно, никто не думает. Ведь не из рук в руки передают детей", - сказала Pravda.Ru Мария Мамиконян.

С этим же вопросом Pravda.Ru обратилась и к исполнительному директору фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке.

"Дискуссия по этому вопросу была долгой, но ее итогом я очень разочарована. Потому что, запретив установку этих "коробок жизни", по-другому их и нельзя назвать, чиновники лишили сегодня какого-то ребенка самого главного его права, которое есть на земле - права на жизнь. Не было никакой пропагандистской и разъяснительной работы, многие попросту и не знали о бэби-боксах", - сказала Pravda.Ru Елизавета Глинка.

Недостаточно просто установить эти коробки и написать, где они находятся. И создание этих боксов совсем не означает, что исключается работа с группами риска - с малоимущими, наркозависимыми и так далее, - считает Доктор Лиза.

Но пусть женщина, которая оказалась в отчаянном положении не подкладывает ребенка в мусоропровод или на помойку, пусть будет безопасное место, куда можно сдать ребенка анонимно. Даже если один ребенок будет спасен, это стоит того, чтобы подобные боксы устанавливались.

"Мне кажется, что те, кто идет на такие страшные вещи, просто не видят никакой альтернативы. От отчаяния люди делают страшное. Я их нисколько не оправдываю, оправдать убийство ребенка вообще невозможно. Но и оправдать то, что вы шанса на жизнь ему не оставляете, тоже нельзя. И бэби-боксы, и пропагандистская работа, и разъяснительная работа, и объяснение, и социальные льготы - вопросы необходимо решать комплексно", - сказала Елизавета Глинка.