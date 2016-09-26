Летающие такси? Это почти реальность

О разработке беспилотных такси, перевозящих пассажиров по воздуху на короткие расстояния, заявила международная компания Uber. "Сейчас исследуются возможности летательных аппаратов, в которых применяется система вертикального взлёта и посадки. Данные аппараты обладают фиксированными крыльями, как у самолётов, позволяющие им бесшумно взлетать и совершать посадку", - рассказал менеджер по продуктам Uber Джефф Холден.





Как сообщает RT, данная технология будет доступна клиентам в ближайшем будущем и изменит представления людей о передвижении в городе. По словам Холдена, перемещение по воздуху позволит резко сократить количество пробок в городе и время, которое люди тратят на передвижения.

Напомним, во время саммита G7 в Японии был представлен прототип беспилотного такси-робота, который может передвигаться по городу без водителя. К полноценной эксплуатации необычного сервиса в Японии планируют приступить в 2020 году, когда в Токио состоятся летние Олимпийские игры.

Для вызова беспилотного такси используется обычное приложение на смартфоне, которое определяет находящиеся поблизости от пользователя автомобили. Клиент указывает место назначения и ждет машину. Для открытия двери в такси необходимо поднести гаджет к специальному сенсору. Расположившись в кресле поудобнее и пристегнувшись ремнем безопасности, следует приложить свой девайс к считывающему устройству еще раз внутри салона. Беспилотник отправляется в путь.

Автомобиль способен ориентироваться в пространстве и видеть всевозможные препятствия на дороге благодаря установленным на нем многочисленным сенсорам, видеокамерам, а также GPS-устройству.

По прибытии в конечную точку клиент в очередной раз проделывает уже ставшие для него привычными манипуляции с телефоном, после чего в автоматическом режиме со счета списываются деньги за проезд. Освободившееся пространство водителя будут использовать в интересах пассажиров. К примеру, там могут оборудовать зону для работы с документами или для приема пищи.

Как уверены американские ученые, такси-беспилотники должны спаси ухудшающуюся экологию земли. По прогнозам исследователей, к 2030 году могут появиться беспилотные такси, которые помогут сократить выхлоп парниковых газов на 90 процентов, если автомобиль будет работать на электричестве, и на 63-82%, если машина будет с гибридным двигателем.