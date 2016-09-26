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Чтобы вступить в брак, несовершеннолетним понадобиться разрешение родителей

Общество | 26.09.2016


Чтобы вступить в брак, несовершеннолетним понадобиться разрешение родителей. 3415.jpeg

Установить обязательное согласие родителей при вступлении 16-летних в брак предложило министерство юстиции. Об этом сообщается на Федеральном портале проектов нормативных актов. На данный момент, при наличии уважительных причин, Семейный кодекс разрешает заключать браки лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в органах местного самоуправления без согласия родителей.


Законотворцы подчёркивают, что введённые изменения "будут способствовать укреплению традиционных ценностей, формированию уважения к родителям и в конечном итоге повышению роли института семьи".

Отметим, на сегодняшний день ранним возрастом для брака считается возраст 16-20 лет. Психологи отмечают, что самый подходящий возраст для скрепления брака, это промежуток между 23- 30 годами.

Когда-то вступление в брак в раннем возрасте считалось абсолютно нормальным явлением. Сейчас, брак в юном возрасте может послужить причиной распада семьи. Молодые люди еще не понимают, что они делают, поддавшись эмоциям, необдуманно и спонтанно выходят замуж, а уже через несколько лет их мировоззрение меняется и они не понимают, почему выбрали именно этого человека для создания семьи.

Сейчас Россия прочно удерживает на планете сомнительное лидерство по количеству разводов. Если 10 лет назад распадался каждый третий брак, то сегодня - каждый второй.

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Чтобы вступить в брак, несовершеннолетним понадобиться разрешение родителей
Установить обязательное согласие родителей при вступлении 16-летних в брак предложило министерство юстиции. Об этом сообщается на Федеральном портале проектов нормативных актов.
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