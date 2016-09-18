Грани маразма. Западные "эксперты" увязали российские военные технологии с инопланетными контактами

Западные «специалисты» наконец-то раскрыли тайну технологических успехов России в области создания эффективного современного оружия. В материале портала Inquisitr рассказано о том, что Россия вовсе не сама разработала новейшие образцы вооружений, а (внимание!) получила необходимую информацию у инопланетян.





Подобного рода бредни, нужно признать, быстро распространяются в медийной среде США. Так быстро, что аналогичной точки зрения придерживаются даже американские ветеранские организации, отдельные представители которых всерьёз уверены в том, что Россия самостоятельно не способна создать ничего нового в сфере вооружений.

Ветеранское издание без тени иронии и самоиронии пишет о том, что «свидетельством контактов России с внеземными цивилизациями» стало применение новейших вооружений Россией в Сирии. В частности, речь идёт о российских самолётах, обладающих сверхманевренностью «в связи с получением инопланетных технологий».

Из материала:

Российские самолёты получили маскировку НЛО, позволяющую сводить возможность обнаружения объекта к нулю.

В материале говорится и о том, что именно «инопланетные контакты» позволили России создать системы радиоэлектронной борьбы, которые в своё время использовались в раскрученной истории с американским эсминцем «Дональдом Куком».

Если американской общественности, ветеранам и «специалистам» проще воспринимать успехи РФ в военной отрасли именно через призму «контактов с внеземными цивилизациями», то, как говорится, это их дело... И если уж продолжать «логику» упомянутых источников, то она может привести к тому, что самими Штатами в последнее время управляют именно «инопланетяне», так как обычные люди на такие чудовищные поступки, как, например, давление на МПК с целью недопущения паралимпийской сборной РФ до Игр-2016, спонсирование терроризма, распространение госепереворотов в третьих странах и т.д. и т.п., просто не способны... Или в данном случает подойдёт другое понятие: НЕЛЮДИ.