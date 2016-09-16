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Standard & Poor’s подняло прогноз российских кредитных рейтингов. Поверило в Россию?

Общество | 16.09.2016


Standard & Poor’s подняло прогноз российских кредитных рейтингов. Поверило в Россию?. 3373.jpeg

Постепенная адаптация российской экономики к низким нефтяным ценам и санкциям дала возможность агентству S&P изменить прогноз кредитных рейтингов России: если раньше он был "негативный", то теперь его подняли до "стабильного". При этом долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте остался на уровне "ВВ+", то есть на верхней ступени так называемой "спекулятивной" категории.


По оценкам S&P, в 20173-2019 годах российскую экономику ожидает рост в среднем на 1,6%, но лишь после ожидаемого снижения ВВП в этом году - на 1%.

В России это решение рейтингового агентства не стало неожиданным. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что это первая положительная оценка со стороны международных рейтинговых агентств с сентября 2010 года.

"Решение отражает объективный процесс завершения адаптации российской экономики к изменившимся внешним условиям",- считает господин Силуанов. По его словам, реализация программы бюджетной консолидации в ближайшую трехлетку, а также установление новых бюджетных правил, обеспечивающих не зависящее от колебаний сырьевого рынка развитие экономики, должны способствовать в дальнейшем возвращению суверенных рейтингов в область инвестиционного уровня.

Суверенный кредитный рейтинг представляет собой оценку способности и готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. Сейчас из трех основных рейтинговых агентств - Moody's, S&P и Fitch - лишь последний оценивает рейтинг России как инвестиционный.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, впервые после кризисного 2008 года суверенный рейтинг России был снижен S&P с BBB до BBB- (самый низкий из инвестиционных рейтингов) с "негативным" прогнозом в марте 2015 года - агентство тогда объяснило свое решение оттоком капитала из-за ситуации вокруг Украины, а также остановкой роста российской экономики.

В январе 2015 года S&P понизило рейтинг до BB+ с "негативным" прогнозом, таким образом он оказался в спекулятивной категории - после этого агентство лишь подтверждало рейтинг и свой "негативный" прогноз по нему.

Однако уже в мае 2016 года западные СМИ начали замечать позитивные сдвиги в российской экономике. Россия оказалась привлекательной для зарубежных инвесторов. Оживились и отечественные, которые были готовы скупить весь выпуск российских евробондов. Санкции научились обходить, санкции больше не пугают, потому что в России есть привлекательные для бизнеса долгосрочные проекты.

Очевидно, что потенциал российской экономики недооценен на Западе в большой мере из-за пропагандисткой компании. И большую роль в этом играют политизированные рейтинговые агентства, которые определяют надежность финансовых инструментов той или иной страны. России пора перестать пробовать, нужно начать работать с инвесторами, в том числе отечественными. Не надо бояться новых санкций, наподобие тех, которые "сгубили" Иран. Это отключение от системы SWIFT и введение эмбарго на поставки нефти и природного газа. Россия тесно связана с мировой финансовой системой, которая не выдержит потрясений в России. Эмбарго же невозможно, потому что Европа тотально зависит от российских нефти и газа.

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