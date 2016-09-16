Мнение политолога: Франция не знала президента слабее Олланда

Серьезные проблемы сегодня во Франции не только с мигрантами. Большое беспокойство вызывают и сложившиеся мусульманские общины, члены которой приехали в страну задолго до нынешней миграционной волны. В то время, как президент страны Франсуа Олланд заявляет о том, что "Франция - это страна ценностей, которые не подлежат обсуждению. Среди них - свобода и демократия. Мусульмане здесь имеют те же права и те же обязанности, что и все граждане - этому способствует принцип светского государства", сами французы на себе уже ощущают все прелести такого "мультикультурного" подхода: дети в школу пришли, а школа не работает, потому что рамадан, нельзя сандвичи давать с ветчиной, кучу всего нельзя.





В то же время, на фоне терактов последнего времени, Франция раскололась надвое в поисках ответа на важнейший вопрос: запрещать или не запрещать пляжные мусульманские купальники - буркини. Штрафуют женщин, которые посмели выйти на пляж в таком виде. Со своей стороны, французский президент уже осудил любые запреты такого толка, заявив в своем выступлении на форуме "Демократия перед лицом терроризма" в Париже, что законов о запрете на ношение на пляжах мусульманского женского купальника в ближайшее время принято не будет.

Что дальше? Мнение политолога, программного директора Валдайского клуба Олега Барабанова.

- Нужно отметить: Олланд -самый слабый президент Французской республики. Он не контролирует ситуацию, а ситуация с безопасностью чудовищная: теракты, индивидуальное насилие захлестывает страну. Понятно, что у него практически нет шансов переизбраться на следующий срок весной 2017 года. Все уже дают президентство Николя Саркози, его основному сопернику.

Олланд лихорадочно мечется, пытается надувать щеки, пытается показать, что он тоже сильный политик. Выслеживать и обезвреживать серьезные террористические сети, спрятанные внутри мигрантских кварталов ему сложно, а на несчастных девчонок напасть, которых муж заставил выходит на пляж в буркини - это пожалуйста.

Вопрос в том, что Олланд гонкой за буркини по пляжам в Ницце лишь провоцирует ситуацию, он приводит лишь к тому, что муж или отец этой девчонки, гражданки Франции алжирского происхождения во втором или даже в третьем поколении, радикализуется, сядет за руль грузовика и устроит в той же Ницце невесть что.

И здесь есть две вещи очень серьезные и очень неполиткорректные. Падение качества политической элиты приводит к тому, что ситуация не контролируется, но при этом все разглагольствуют о политкорректности, многонациональности, толерантности.

В 2016 году на портале Валдайского клуба вышел доклад одного французского военного эксперта, преподавателя в офицерской школе Сенсир, головной военной академии Франции. В нем открыто говорится о том, что политическая элита Франции мертва, что она не справляется с ситуацией среди французских военных, среди французских спецслужб, среди французских полицейских, которые на самом деле очень хорошие профессионалы.

Если мы посмотрим на французский Иностранный легион в их колониях в Африке, то они безжалостны, профессиональны, они любого президента свергнут, любой переворот устроят - молодцы. Французские спецслужбы тоже очень хороши. Но политики им не дают работать, своими мантрами о толерантности и политкорректности попросту сковывают им руки. Все это приводит к тому, что происходят теракты, вину за которые возлагают, естественно, не на Олланда, а на полицейских, спецназовцев, военных.

Поэтому автор доклада говорит открыто: во французской военной среде зреет мысль, не попробовать ли им турецкий вариант. Когда французские военные, как кемалисты, совершат военный переворот и захватят власть в свои руки. То есть, смести вот всех этих Олландов к чертовой бабушке, устроить военную диктатуру и навести в стране порядок.

Когда мы в последний раз говорили о реальности военного переворота в Западной Европе? Со времен греческих «черных полковников» не было такого. А сейчас об этом говорят уже «сливки» офицерства, это не маргинальные офицеры на далекой заставе. Нерешительность Олланда и падение качества политического класса во Франции провоцирует военных на сценарий переворота. Пока они об этом только думают, но ведь и наши декабристы не сразу же вышли на Сенатскую площадь.

Pravda.Ru напоминает: несколько дней назад премьер-министр Франции Мануэль Валльс выступил в Национальном Собрании Франции, заявив, что правительство рассматривает возможность аннулирования следующих президентских выборов в стране в 2017-ом году. При этом соответствующие полномочия остаются за Президентом в случае объявления чрезвычайного положения в стране.

Согласно предположению одного из французских парламентариев, подобная мера призвана блокировать приход к власти Национального Фронта или любой другой правой партии в стране, что может незамедлительно привести к массовым беспорядкам и гражданской войне с последующей передачей власти в руки военных.