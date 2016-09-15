Ингушетия готова провести выборы на высшем уровне

В Назрани глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обсудил с главами муниципальных образований республики ход подготовки к предстоящим в воскресенье выборам.





В начале совещания президент республики отметил важность выборов, как общественно — политического события в жизни всей страны. "Наша с вами задача, чтобы они прошли на высоком организационном уровне и без каких — либо нарушений законодательства. Мы должны обеспечить высокую активность избирателей и еще раз подтвердить, что умеем качественно организовывать выборы любого уровня",- отметил глава региона.

Юнус-Бек Евкуров положительно оценил уже проделанную работу и обозначил горизонты предстоящей. Глава региона поручил министерствам культуры и спорта республики, а так же комитету молодежи Ингушетии провести в день голосования культурно — развлекательные мероприятия, спортивные состязания, собрать волонтеров для содействия комиссиям. Минздраву Ингушетии для оказания первой медицинской помощи развернуть на всех избирательных участках медпункты.

Кроме того, главам городов и районов поручено обеспечить избирательные участки бесперебойным электроснабжением и предусмотреть совместно с Компромсвязи Ингушетии мобильные (на базе автобусов) резервные избирательные участки по одному в городах и по два в районах.

Министерство сельского хозяйства республики, в свою очередь, организует ярмарки и торговые точки вблизи избирательных участков.

"Преподнесите памятные подарки для впервые голосующих и людей преклонного возраста, поощрите тех, у какого день голосования совпал с днем рождения. Обратите особое внимание на участие в голосовании молодых избирателей. Уделяя должное внимание оборудованию помещений для голосования, следует создать необходимые условия для голосования избирателям преклонного возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья",- заявил руководитель региона.

В ходе совещания председатель Избирательной комиссии Республики Ингушетия Мусса Евлоев выступил с докладом о текущем положении дел в подготовке к выборам. Он сообщил о том, что работа избирательных комиссий строится в строгом соответствии с утвержденным календарными планами ЦИК России и Избиркома Ингушетии. "Эти календарные планы жестко регламентируют сроки проведения всех избирательных процедур. На сегодняшний день все мероприятия осуществляются в установленные сроки",- отчитался Мусса Евлоев.

В свою очередь, первый заместитель председателя правительства Республики Ингушетия Алихан Цечоев рассказал о работе муниципалитетов в решении актуальных вопросов жилищных и коммунальных услуг. Он сообщил, что в настоящее время в республике остро стоит вопрос ликвидации задолженности за поставленные энергоресурсы. Он подчеркнул, что "главам администраций муниципальных образований районов и городских округов необходимо совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций, общественности и депутатского корпуса активизировать работу в проведении мероприятий по улучшению собираемости платежей и ликвидации дебиторской задолженности за потребленные коммунальные услуги".

В заключение, Юнус-Бек Евкуров заявил: "Выборы — это, прежде всего, праздник для всех нас, это подтверждение нашей государственности и нашей гражданской позиции в демократическом обществе. В ходе предвыборной кампании мы сделали всё возможное, чтобы обеспечить конкурентность, легитимность и открытость избирательного процесса. Нет никаких сомнений в том, что наше общество, как и на всех предыдущих выборах, покажет высокую степень гражданского долга и гражданского самосознания".