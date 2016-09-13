"Народ, у которого такие сыновья, победить нельзя"

Письма разведчика Александра Поливанова.



16 декабря 1943 года.



Привет в далeкую Сибирь, на родину, папаше, мамаше, брату Ване!



Я получил от вас письмо. Спешу сообщить, что пока жив, здоров, продолжаю со своими товарищами бить озверелых гитлеровцев в том же духе, с той же силой. Что я делаю на фронте? Нахожусь в разведподразделении. Я разведчик, а это значит лазить по немецкой обороне, узнавать замыслы противника. Иногда ставится задача - взять паленого "языка". Мы и берeм. За одного пленного фрица я получил орден Красной Звезды. Работа очень интересная, хотя порой и опасная. Я подал заявление в кандидаты партии. Думаю, что скоро примут. Обо мне не горюйте. Скоро кончится война, тогда заживeм хорошо.



Ваш сын Александр



16 января 1944 года.



С гвардейским фронтовым приветом папаше, маме и брату Ване!



Я получил письмо, из которого узнал, что вы живeте хорошо.



Это меня успокаивает.



Сегодня, т. е. 16 января 1944 года, я лишился двух своих земляков-кемеровчан, с которыми прошeл все огни и воды. Всю тяжесть войны мы делили между собой. И вот сегодня их убил паскуда-немец. За то, что мы защищаем независимость нашей Родины, за то, что мы не хотим жить под игом немцев. За это они уничтожают нас. Но не уничтожат. За них - друзей своих - буду мстить втройне. Пусть убьют меня, но на моe место придут новые поколения, которые будут мстить и за меня. Не горюйте обо мне. На то и война, чтобы решить вопрос: мы их или они нас.



Но мы немцев гоним. Они сейчас отступают, не в силах сдержать натиск наших войск. Скоро им капут. Скоро заживeм лучше, чем жили до войны. Я воюю так, что вступил кандидатом в члены ВКП(б). Правительство наградило меня двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, медалью "За отвагу". Конечно, папаша, воюю я не за ордена, а за освобождение нашей Родины.



Ваш сын Александр.



14 февраля 1944 года разведчик Александр Поливанов погиб в бою.