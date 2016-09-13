Курсы валют: USD 27/09 64.1506 0.2864 EUR 27/09 72.0604 0.475 Фондовые индексы: РТС 18:50 986.83 -0.72% ММВБ 18:50 1997.94 -0.69%
rss новости   rss статьи   rss все

"Народ, у которого такие сыновья, победить нельзя"

Общество | 13.09.2016


Письма разведчика Александра Поливанова.

16 декабря 1943 года.

Привет в далeкую Сибирь, на родину, папаше, мамаше, брату Ване!

Я получил от вас письмо. Спешу сообщить, что пока жив, здоров, продолжаю со своими товарищами бить озверелых гитлеровцев в том же духе, с той же силой. Что я делаю на фронте? Нахожусь в разведподразделении. Я разведчик, а это значит лазить по немецкой обороне, узнавать замыслы противника. Иногда ставится задача - взять паленого "языка". Мы и берeм. За одного пленного фрица я получил орден Красной Звезды. Работа очень интересная, хотя порой и опасная. Я подал заявление в кандидаты партии. Думаю, что скоро примут. Обо мне не горюйте. Скоро кончится война, тогда заживeм хорошо.

Ваш сын Александр

16 января 1944 года.

С гвардейским фронтовым приветом папаше, маме и брату Ване!

Я получил письмо, из которого узнал, что вы живeте хорошо.

Это меня успокаивает.

Сегодня, т. е. 16 января 1944 года, я лишился двух своих земляков-кемеровчан, с которыми прошeл все огни и воды. Всю тяжесть войны мы делили между собой. И вот сегодня их убил паскуда-немец. За то, что мы защищаем независимость нашей Родины, за то, что мы не хотим жить под игом немцев. За это они уничтожают нас. Но не уничтожат. За них - друзей своих - буду мстить втройне. Пусть убьют меня, но на моe место придут новые поколения, которые будут мстить и за меня. Не горюйте обо мне. На то и война, чтобы решить вопрос: мы их или они нас.

Но мы немцев гоним. Они сейчас отступают, не в силах сдержать натиск наших войск. Скоро им капут. Скоро заживeм лучше, чем жили до войны. Я воюю так, что вступил кандидатом в члены ВКП(б). Правительство наградило меня двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, медалью "За отвагу". Конечно, папаша, воюю я не за ордена, а за освобождение нашей Родины.

Ваш сын Александр.

14 февраля 1944 года разведчик Александр Поливанов погиб в бою.


Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Общество
все новости
Чтобы вступить в брак, несовершеннолетним понадобиться разрешение родителей
Установить обязательное согласие родителей при вступлении 16-летних в брак предложило министерство юстиции. Об этом сообщается на Федеральном портале проектов нормативных актов.
Баня-Лука бросила вызов Вашингтону
Средиземноморье больше не вотчина Запада
Ювелиры России драгоценнее ее алмазов
Американо-германская война за Украину
Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru