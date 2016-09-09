Выборы в Иркутской области: "Черный пиар" и анонимные агитки - тренды сезона

Предвыборный накал в регионах нарастает с приближением выборов в Госдуму РФ. Наиболее остро борьба за места в парламенте 7-го созыва ведется в тех областях, где сильны протестные настроения или у власти находятся представители оппозиционных партий. Одной из таких "горячих точек" на предвыборной карте страны является Иркутская область, где на прошлогодних губернаторских выборах победу одержал представитель КПРФ Сергей Левченко.





09 сентября вышел очередной подметный листок против депутата Сергей Тена - лидера предвыборной гонки по 95 одномандатному округу. Газета "Байкальские вести" с броским заголовком "Сергей Тен наэбалл пенсионеров" вышла тиражом в 200000 экземпляров. Официально ответственность за распространение взял на себя представитель Гражданской Платформы Николай Игнатьев. Примечательно, что политик состоит в одной партии с бывшим редактором "Байкальских вестей" Владимиром Матиенко. Ранее издание выпускало газету "Байкальские вести" против Сергей Тена тиражом 300 000 экземпляров.

Сергей Тен на своей странице в Фейсбуке написал: "Вышла очередная чернуха в отношении меня. Авторы этой чернухи плохо знают сибиряков. Они считают, нас можно обмануть запутать, мы не сможем отделить правду от лжи. Говорят политика - грязное дело. На самом деле грязной её делают авторы этих подмётных листков и их заказчики. Пора ломать эту традицию....чтобы грязной политики было меньше, а честных конкретных дел больше".

Сегодня же по лентам информационных агентств прошла информация о том, что Правительство Иркутской области обратилось в правоохранительные органы с просьбой взять на особый контроль расследование сегодняшней аварии в Тайшетском районе. Около 7 часов утра 9 сентября на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись седельный тягач "Вольво" и грузовой фургон "Вольво". Происшествие произошло в 15 километрах от районного центра. Как выяснилось, в автомобиле, которым управлял житель Черемхово, перевозилось большое количество выпусков незарегистрированной газеты под названием "Отчаяние" с "черным" пиаром в отношении губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Тираж газеты значительно превышал указанный в выходных данных - 999 экземпляров.

В первых числах сентября на сайте "Клуба публичной политики" был опубликован обзор местных политологов - Алексея Петрова, Сергея Шмидта и Павла Степанова. Вместе они входят в группу гражданской экспертизы "Собственный выбор", созданную для общественного контроля за ходом избирательной кампании и освещения нелицеприятных примеров агитации.

Первый обзор вышел в августе, и тогда политологи констатировали активное злоупотребление предвыборными штабами кандидатов приемами "черного пиара". За прошедшее время - всего десять дней - экспертам удалось собрать не меньше примеров использования грязных технологий в агитационных материалах. И вновь объектами информационных атак стали "красный" губернатор, а также некоторые кандидаты, идущие по партийным спискам, и кандидаты-одномандатники.

Одним из таких примеров стал свежий номер газеты с красноречивым названием "Разочарование" - основной площадки для критики действующей власти в регионе. Примечательно, в ней не найти имен издателей и журналистов, "заказчики кампании по-прежнему предпочитают, что называется, не представляться", говорится в обзоре.

"Само название (газеты - прим. редакции) является программирующим, формирующим у читателей не просто негативное отношение к результатам почти годичной работы областной администрации, но подкрепляющим это отношение одной из самых тяжелых эмоций, которую только может испытывать человек - разочарованием", - считают политологи. Для того чтобы у читателей не оставалось сомнений в том, с кем должна ассоциироваться эта эмоция, на первой полосе "Разочарования" размещен рисунок, в саркастическом свете представляющий главу области Левченко.

В размещенных на четырех полосах текстах губернатору приписывается масса грехов. Например, он обвиняется в том, что не решил проблему лесных пожаров, хотя масштабные возгорания случались при всех губернаторах и каждый год. Также он стал ответственным за отмену форума ОНФ, который должен был пройти в Иркутске накануне. Все это заставило их отнести издание к "образцово-показательным деструктивным политическим технологиям", за которыми могут стоять единороссы- главные конкуренты КПРФ на выборах по данному региону.

Только хардкор!

В обзор "Собственного выбора" также попал выпуск издания "Только Грачев" - этот агитлисток кандидата от "Партии Роста" Ивана Грачева анализировался в предыдущем докладе экспертов и стал предметом их критики. Однако штаб кандидата проявил "полное безразличие к оценкам", а сам Грачев оказался единственным в своем одномандатном округе, который занимается черными пиар-технологиями, причем, на регулярной основе, говорится в свежем отчете.

В новом тираже газеты "Только Грачев" вновь под прицелом оказались не просто главные соперники Грачева по избирательному округу, но и коллеги по шестому созыву ГД - кандидаты от КПРФ Антон Романов и единоросс Сергей Тен. И если первый упоминается вскользь, то второму посвящена целая полоса. "Интересно, что антиТеновская риторика полностью дублирует темы из предыдущего выпуска "Только Грачева". Черный пиар не столько получает развитие, сколько математически удваивается", - утверждают представители группы "Собственный выбор".

Один из авторов обзора Сергей Шмидт так прокомментировал ситуацию: "Иван Грачев вообще оказался первым политиком, который занялся таким политтехнологическим "мочиловом" своего конкурента в жанре классического черного пиара. Псевдосатирические стишки, массив цифр, не подтвержденный никакими ссылками, и сокрушительно негативные высказывания". И это неожиданно, резюмировал эксперт, так как Грачев имел репутацию респектабельного кандидата и канонического политика.

Впрочем, в обзоре эксперты возлагают вину не столько на представителя "Партии Роста", сколько на работников его штаба, имеющих "репутацию, далекую не только от безупречной, но и от сугубо профессиональной". Они также предупредили, что знают о возможном размещении подобных материалов в других изданиях и в случае их появления могут обратиться в областную избирательную комиссию и правоохранительные органы.

Сами жители Иркутска постоянно сталкиваются с обилием чернухи на выборах. Группа гражданской экспертизы "Собственный выбор" 10 сентября проведёт в Иркутске пикет с танцевальным флешмобом за честные выборы и против чёрного пиара, сообщается в группе мероприятия в Facebook. Группа создана для гражданской экспертизы политических технологий, применяемых в Иркутской области политическими партиями и кандидатами-одномандатниками на выборах Государственной думы Российской Федерации. Деятельность "Собственного выбора" направлена на противодействие чёрному пиару, информационным манипуляциям, клевете, наветам, вмешательству в личную жизнь.

Мероприятие начнётся в 10.00 у площади Иркутского национального исследовательского технического университета. В ходе пикета участники проведут флешмоб "Меньше чернухи, больше добра". Организаторы приглашают всех заинтересованных в проведении честных выборов.