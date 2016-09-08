Наши паралимпийцы ставят мировые рекорды на альтернативных состязаниях

Всероссийские соревнования паралимпийцев стартовали в Подмосковье, и уже сегодня, в первый день игр, российские атлеты установили четыре мировых рекорда, пишет Pravda.Ru.





Высоких результатов добились пловцы Анна Крившина, Сергей Сухарев, Андрей Граничка и Роман Жданов. Альтернативная Паралимпиада для наших спортсменов проходит на тренировочных базах Подмосковья. Кроме турнира по плаванию, сегодня там провели гонки на колясках. Настроение участникам мероприятия не смог испортить даже проливной дождь.

Трехкратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Маргарита Гончарова с личным рекордом завершила забег на 400 м в категории Т38. Она показала результат 1 минута 0,44 секунды. Победителями в своих классах на этой дистанции также стали Арина Баранова (Т13, 58,45 секунды), Евгения Трушникова (Т37, 1.03,74) и Анастасия Соловьева (Т47, 59,98).

Четырехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Алексей Ашапатов показал лучший результат в толкании ядра в категории F57, в лучшей попытке толкнув снаряд на 13,47 м.

Светлана Кривенок (F33) в этом виде спорта обновила мировой рекорд, показав результат 7,51 м.

В этом же виде программы Евгений Малых, выступающий в классе F33, толкнул ядро на 12,82 м. Владислав Фролов показал результат 9,29 м (F23), Александр Хрупин (T33) - 12,29 м. Владимир Свиридов (F36) - 15,82 м. У женщин в классе F12 Софья Оксем показала результат 13,59 м. Антонина Баранова, выступающая в классе F20, толкнула ядро на 13,41 м.

Всероссийские соревнования паралимпийцев проходят на нескольких площадках в Подмосковье, в том числе в тренировочном центре «Новогорск», где собрались сотни болельщиков.

К сожалению, для организации соревнований, альтернативных Паралимпиаде, было не так много времени, поэтому они проходят не на стадионах, а на тренировочных базах. Состязания пройдут в семи видах спорта, еще 11 дисциплин - в формате мастер-классов, где спортсмены будут ориентироваться на результаты чемпионатов мира.Некоторые участники соревнований открыто говорят о том, что их лишили мечты. Многие впервые должны были поехать на Паралимпиаду, но нужно отдать им должное: духом никто не пал.

Открывая Всероссийские соревнования паралимпийцев, премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что страна гордится своей паралимпийской сборной - в ее составе чемпионы, призёры, талантливые спортсмены.

"Мы всегда искренне переживаем за вас и верим, что самые яркие ваши достижения - впереди. Пусть выступление на этих соревнованиях станет для вас удачным, откроет новые возможности для покорения спортивных и жизненных высот. Желаю участникам состязаний успехов, а гостям этого спортивного праздника - всего самого доброго", - добавил Медведев.

Напомним, Международный паралимпийский комитет 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет РФ, отстранив российских спортсменов от международных состязаний. Паралимпийский комитет России обжаловал решение об отстранении спортсменов от соревнований в спортивном арбитраже в Лозанне и Федеральном суде Швейцарии, однако обе жалобы были отклонены.

Сегодня белорусская делегация на параде сборных-участниц в ходе церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 пронесла российский триколор в знак солидарности с отстраненными российскими паралимпийцами.