Украина решила шантажировать Россию запретом полетов самолетов АН

Если Россия откажется от сервисного обслуживания самолетов Ан, которые эксплуатируются в России, Украина добьется запрета на международные полеты этих летательных аппаратов. Об этом заявил президент госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба. "Компании, эксплуатирующие Ан в России, делают активные попытки уйти от "Антонова" как разработчика и перевести эту функцию на свои российские компании, в данном случае речь идет о компании "Ильюшин", - сказал президент "Антонова" на пресс-конференции, пишет Pravda.Ru.





"Они могут у себя внутри страны корректировать эти правила, законы, как угодно. Другой вопрос, что мы как разработчик имеем право поставить запрет на полеты их самолетов вне России", - добавил он. Коцюба отметил, что "Антонов" полностью выполняет свои функции по обслуживанию самолетов.

"Конечно, мы поставим (запрет на полеты за пределами России - ред.), потому что это имидж компании, это наши самолеты, которые создавались здесь, и, если кто-то будет управлять технической составляющей, кроме "Антонова", мы просто не гарантируем безопасность этих полетов", - подчеркнул он.

Наиболее известными разработками "Антонова" являются Ан-2 ("кукурузник"), пассажирский лайнер Ан-24, крупный грузовой самолёт Ан-124 ("Руслан") и самый большой самолёт в мире Ан-225 ("Мрия").

В России самолеты "Антонова" используются как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

Стоит напомнить о том, что концерн «Антонов» был основан в 1946 году в Новосибирске, в 1951 году его перевели в Киев. По формулировке нынешних украинских властей, концерн является самым настоящим "советским наследием".

Как стало известно ранее, техническим сопровождением транспортного самолета Ан-124"Руслан" может заняться Авиационный комплекс имени Ильюшина (ОАО "Ил"), который входит в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), сообщает газета "Коммерсант".

"Эксплуатанты крупнейшего в мире серийного грузового коммерческого самолета Ан-124 "Руслан" хотят организовать техобслуживание судов в обход их украинского разработчика ГП "Антонов". На фоне обострения отношений с Украиной следить за эксплуатацией судов теперь предлагается российскому КБ Ильюшина. Но разработчик не готов с этим мириться и может в ответ остановить полеты самолетов "Руслан" за пределами России - именно там, где они в основном и работают", пишет издание.

Основной причиной принятия такого решения стали проблемы с техническим обслуживанием самолетов. Хотя летный ресурс Ан-124 составляет 50 тысяч часов, 10 тысяч полетов и 45 календарных лет, по условиям разработчика сама процедура продления ресурса должна производиться каждые 4 тысячи летных часов, при этом, сам эксплуатант может проводить лишь периодическое техобслуживание, а все тяжелые формы - только украинский производитель при участии ульяновского "Авиастар-СП", который выполняет техническое обслуживание и ремонт Ан-124, выпущенных на ульяновском заводе.

Если техническое сопровождение Ан-124 не передадут российским структурам, то дальнейшая эксплуатация нескольких самолетов может сорваться. Так, в октябре 2015 года "Сбербанк Лизинг" и "Волга-Днепр" заключили сделку финансового лизинга на семь лет двух самолетов Ан-124-100, которые ранее эксплуатировала обанкротившаяся авиакомпания "Полет", однако теперь из-за сложностей с украинской стороной начало их эксплуатации может быть отложено.