В Хорошево-Мневниках прошел "митинг напрокат"

Фото: Алексей Коновалов / МОСЛЕНТА

6 сентября у памятника Народным Ополченцам состоялся митинг против высотной застройки в районе Хорошево-Мневники.





Заявленное мероприятие предваряли политические интриги районного масштаба. Поле борьбы с точечной застройкой в районах Щукино и Хорошево-Мневники на текущий момент делят две политические группы: движение "Наше Щукино", под негласным кураторством депутата Мосгордумы Олега Сороки и Инициативная группа против застройки района Хорошево-Мневники, в которую входят местные муниципальные депутаты, активисты и городское движение "Мой Двор".

Между этими двумя коалициями едва не вспыхнул открытый конфликт после того, как оказалось, что заявленное время митинга против застройки, организованного инициативной группой из Хорошево-Мневники, практически совпадает со временем собрания жителей на ту же тему, которое было заявлено "Нашим Щукино".

Очевидно что эти две структуры делят электорат, который потом можно изящно "подвести" под нужного кандидата в Госдуму, популярность в округе и будущие места в Московской городской думе нового созыва, выборы в которую не за горами. Ставки велики, и поэтому жесткая борьба ведется за каждый кусочек электорального поля, в том числе и аудиторию районов, переживающую из-за будущих застроек.

Неудивительно, что после публичного возмущения инициативной группы в адрес движения "Наше Щукино", на митинге у памятника Народным ополченцам Москвы появились ребята спортивного телосложения, несколько раз пытавшиеся сорвать выступления лидеров из Хорошево-Мневников. Интересно, что на заявленное собрание жителей от "Наше Щукино" никто не пришел... Возможно провокацией с "проведением собрания жителей" оппоненты борцов с застройкой попытались снизить количество людей на митинге у памятника Народным ополченцам Москвы.

Инициативной группе из Хорошево-Мневников удалось получить из своего (как было заявлено) "неполитического" мероприятия конкретную политическую (а возможно не только политическую) прибыль.

Митинг стартовал примерно в 19:15 и начался с рассказа членов инициативной группы о "проблемных зонах" Хорошево-Мневников на стадионе "Октябрь" и территории хлебозавода на улице Паршина. В первом случае, речь идет о высотном строительстве в непосредственной близости к Особо охраняемой природной территории, во втором - о перепланировке всего квартала, ограниченного улицами Паршина, Берзарина, Генерала Глаголева и Живописной. На этом участке, по устоявшемуся мнению местных жителей, покоятся радиоактивные отходы Курчатовского института, которые могут быть потревожены масштабной перепланировкой.Участники митинга требуют заморозить стройки и рассмотреть альтернативные сценарии изменений на этих территориях.

Мероприятие посетило порядка 200-300 человек по замерам самих лидеров протестной группы:

Выступающие, помимо рассказов о проблемных застройках, активно (как минимум 3 раза за митинг) продвигали идею создания некой "Общественной палаты района", которая будет вмешиваться в согласование любых стройпроектов на территории района. Не вполне понятно, как эта палата будет юридически обосновывать свое право влиять на судьбу той или иной стройки, но зато ясно, какие дивиденды смогут извлечь лидеры инициативной группы из подобного инструмента давления на застройщиков. Игра, как говорится, стоит вложенных сил и средств.

Также из "непрофильных" заявлений и призывов на митинге следует отметить высказывание одного из спикеров о том, что необходимо заменить всех чиновников в мэрии на коренных москвичей и ввести ценз оседлости. Похожие слоганы из серии "Москва для москвичей" мы уже слышали в националистических сообществах 90-х - начала нулевых.

Еще больше размыло повестку появление на сцене практически всех (!) кандидатов в депутаты Государственной Думы, идущих по Тушинскому избирательному округу. Свою долю предвыборного пиара на сцене "митинга против застройки" получили Игорь Коротченко (Родина), Дмитрий Гудков (Яблоко), Илья Свиридов (СР), Сергей Бабурин (КПРФ), Сергей Марусов (ЛДПР). Естественно, о проблемах, которые появятся у жителей в связи с планирующимися в Хорошево-Мневниках стройками (что и было заявлено в качестве основной темы митинга) кандидаты были ознакомлены весьма и весьма приблизительно, в связи с чем их речи были из серии "ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству". Не обошлось и без обменов политическими панчами. Так, Сергей Бабурин обрушился с мощной критикой на представителей партии "Родина" и "Справедливая Россия", обвиняя их в провластной ангажированности. Илья Свиридов подверг остракизму представителей "Единой России", не явившихся на митинг.

Таким образом, вторая часть мероприятия полностью превратилась в политическое шоу, посвященное борьбе за думские кресла. Можно гадать, была ли это неудачная попытка инициативной группы из Хорошево-Мневников придать проблемам с застройкой широкий резонанс на фоне выборов в Госдуму, или была применена схема "сдается место на сцене". Как бы там ни было, кандидаты в Госдуму перекрыли предвыборным "шлейфом" повестку самого митинга и заставили его аудиторию думать не о решении районных проблем, а о том, за кого поставить галочку 18 сентября.