Модернизацию российской армии продемонстрируют в подмосковной Кубинке

В работе организованного Министерством обороны международного военно-технического форума "Армия-2016", который проходит в эти дни в подмосковной Кубинке, принимают участие более 80 иностранных делегаций. Этот форум - крупнейшее мероприятие в России, на котором демонстрируются современные вооружения и военное оборудование. На форуме российские производители смогли представить свои последние разработки. По итогам мероприятия, как уверены специалисты, будут заключены многочисленные контракты. В ходе форума пройдут конференции, брифинги и круглые столы.





"В России за последние годы сделан качественный шаг в направлении модернизации армии и флота. Она готова продемонстрировать зарубежным компаниям высокое качество своих вооружений. Наши предприятия, институты, конструкторские бюро приехали сюда показать все то, чего они достигли за это время, пока идет государственная программа вооружения. Уверен, что зарубежные коллеги смогут убедиться в высокой надежности российского оружия. Российское вооружение не раз показывало свою эффективность. Наши предприятия готовы предложить широкий спектр услуг. «Армия-2016» будет способствовать сотрудничеству", заявил министр обороны России Сергей Шойгу, открывая работу форума.



По его словам, такое крупномасштабное событие открывает возможность для прямых переговоров между российскими и зарубежными разработчиками и производителями военной продукции и товаров двойного назначения. Первый день выставки был посвящен встречам военных специалистов и представителей военно-промышленного комплекса.

Для многих российских производителей это мероприятие представляет особый интерес, поскольку оно позволяет показать им свои предложения для потенциальных потребителей.



Предыдущие форумы показали, что зарубежные партнеры России заинтересованы в том, чтобы посещать и организовывать мероприятия такого рода. Белоруссия, Казахстан, Армения и Пакистан впервые открыли свои национальные выставки. В этот раз на форум приехали военные делегации из всех уголков мира, в том числе из стран - членов ОДКБ, ШОС и БРИКС.

Концерн "Калашников" представил в Кубинке новое стрелковое оружие. Внимание экспертов привлекли прототипы снайперских винтовок ВСВ-338 и СВК. Отметим, что винтовки разработаны в инициативном порядке уральскими оружейниками. Самозарядная снайперская винтовка СВК - еще одна новинка концерна - разработана, как сообщают оружейники, с учетом пожеланий действующих снайперов специальных подразделений РФ.