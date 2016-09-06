Глава Росрыболовства: Мы будем бороться за рыбные морские терминалы

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2016) заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков пояснил в интервью ИАА «ПортНьюс» ситуацию, возникшую вокруг морских причалов рыбных портов страны.





- Илья Васильевич, поясните, пожалуйста, позицию Росрыболовства в отношении состояния морских причалов, находящихся в ведении Нацрыбресурса. Считаете ли Вы допустимым передачу причалов частным компаниям в собственность?

- В целом тенденция потери причалов рыбных морских терминалов была сформирована давно, не стану скрывать, при определенном попустительстве со стороны организации... Но сейчас многое изменилось. И мы будем категорически бороться с этим трендом, для того, чтобы причалы не только были вовлечены в хозяйственный оборот, но и чтобы они не уходили в частную собственность.

Помимо стратегического значения это имеет и экономическое значение. Если мы говорим о рыбных портах - они должны быть рыбными портами, то есть обрабатывать рыбные потоки. Поэтому, я убежден, что возможность сохранения рыбной специфики портов за счет увязки их специализации со ставками аренды сооружений очень важна.

Мы достаточно большую работу проделали вместе со многими арендаторами, и те, кто действительно двигаются по пути реализации инвестиционных проектов, настроены конструктивно. Да есть еще сложности, но мы нацелены на то, чтобы системно и прозрачно решить вопрос арендных отношений.

Сейчас из федерального бюджета выделены средства на капитальный ремонт причалов в Камчатском крае. Это важное направление, потому что они действительно находились в печальном состоянии. Дальше будем работать с правительством, смотреть какие еще возможности есть. В целом наша задача, и это мы обсуждаем с Владивостокским морским рыбным портом, чтобы капитальный ремонт осуществлялся именно арендатором. Мы согласны брать на себя часть затрат в виде установления льготной ставки аренды.

Кстати, оценку стоимости причалов (Владивостокского морского порта - прм. редакции) производили исходя из того, что собственник припортовой инфраструктуры или арендатор будет осуществлять капитальный ремонт.

Надо учитывать, что нам необходимо производить оценку раз в год, а капремонт увеличивает стоимость самого причала, и в последующий год его стоимость становится гораздо выше.

По поводу того, что мы отсудили причал Владивостокского морского рыбного порта... Разумеется, с нашей стороны в этой истории нет никакой агрессии. На самом деле, было предписание Генпрокуратуры, которое понудило нас изъять причалы из хозяйственного ведения. Но сейчас еще не закончилась юридическая процедура, мы ждем исполнительный лист.

Думаю, что этот вопрос арендных отношений так или иначе мы с Владивостокским морским рыбным портом решим при условии, что арендатор берет на себя обязательства строительства современного холодильника. Это четко прописано в договоре и в случае невыполнения обязательств арендные ставки вырастают в разы.

- Готовите ли вы изменения в систему взимания арендной платы за пользование морскими причалами?

- Она уже по сути дела новая. Во-первых, мы производим реальную оценку, мы вводим обязательство осуществлять капитальный ремонт причалов и поддержание их в надлежащем состоянии на арендатора, а также проговариваем с арендатором обязательства по инвестиционным объектам. В том числе, проговариваем обязательное условие по сохранению рыбной специализации, то есть, арендатор должен выполнять условия по перевалке рыбы в определенном проценте. Мы, безусловно, не говорим о 100%. Но определенный процент рыбной продукции должен проходить через морской терминал. И оценщик производит оценку причалов, учитывая этот фактор.

- Какие следующие региона после Камчатского края попадут в программу финансирования капремонта причалов?

- Пока в этой программе только Камчатский край. Мы рассчитываем, что по ряду других регионов мы сможем за счет такого взаимодействия с арендаторами решить все вопросы в надлежащем виде.

Беседовала Надежда Малышева.