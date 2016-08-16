Ростовские земледельцы стали лучшими по урожаю хлеба в России

Рекордный за всю свою историю урожай ранних зерновых и зернобобовых собрали в Ростовской области. Очередной рекорд в регионе устанавливают уже третий год подряд.





Раньше о таком и не мечтали: ежегодно более 9 миллионов тонн! А в этом году донские земледельцы собрали 10,5 млн тонн ранних зерновых и обогнали даже традиционных лидеров - своих южных соседей кубанцев.

"На фоне олимпийских игр, которые сейчас проходят, Ростовская область поставила свой рекорд и взяла свое хлебное «олимпийское золото» - 10,5 млн тонн. - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Третий год подряд селяне бьют свои рекорды по сбору зерновых! Такого никогда не было раньше. Это не случайность - это целенаправленный кропотливый труд, стратегия победы! В прошлом году, на таком же празднике урожая мы говорили о том, что рекорд-2015 в 8,5 млн. тонн ранних зерновых для Дона не предел, что 9 и даже 10 млн. тонн урожая ранних зерновых - не за горами, - заявил глава региона. - И наши селяне подтвердили, что любые рекорды им по плечу! "

Общий валовой сбор ранних зерновых в этом году составил 10 миллионов 503 тысячи тонн, а средняя урожайность - 36 центнера с гектара. Плюс к прошлому году - почти 2 миллиона тонн! А средняя урожайность увеличилась сразу на 5,8 ц/га! Донской край не только улучшил собственное достижение рекорд, но и обогнал традиционного российского лидера - Кубань!

Хотя путь к успеху был для ростовских сельхозпроизводителей нелегким. Шла настоящая долгая и упорная битва за урожай. Засушливая осень вынуждала сеять озимые в совершенно сухую почву. Те, кто не ждали осадков, которые пришли только вместе с заморозками, а посеяли в оптимальные агрономические сроки, сегодня получили самый богатый урожай.

Весенние дожди, хотя и затягивали посевных работы, зато спасли ситуацию и дали необходимую влагу. Немало переживаний принесли летние погодные капризы. Частые дожди и грады несколько снизили урожай, а во время страды снижали темпы уборки. Но донские земледельцы работали в круглосуточном режиме, не упуская ни одной погожей минуты, и вовремя собрали выращенный урожай.

Конечно, погода сказалась на качестве зерна, но, тем не менее, более чем на 70 % оно состоит из продовольственной пшеницы. Донские труженики сельского хозяйства успешно преодолели все испытания и внесли весомую лепту в российский каравай 2016 года.

На только что прошедшем Празднике Урожая Ростовской области, многие отмечали, что основой успеха стал самоотверженный труд хлеборобов, которые сохранили любовь к своему делу. Они выполнили свои обязательства перед народом и страной.

Залогом прекрасных показателей стал высокий уровень работы руководителей и специалистов по повышению плодородия земель, применению научных систем земледелия, грамотному использованию структуры посевных площадей и севооборотов. Аграрная наука внесла достойный вклад в рост урожайности. Лучшие хозяйства ежегодно получают стабильно высокие результаты, несмотря на погодные условия.

"Важным слагаемым успеха является постоянная господдержка, - уверен губернатор Василий Голубев. - В этом году на поддержку сельского хозяйства Дона предусмотрено около 7 миллиардов рублей".

Более двух третей этих средств уже дошли до адресатов, что позволит им успешно завершить нынешнюю страду и подготовиться к следующей.

Успеху уборочной кампании способствовали меры федеральной и региональной власти по обновлению комбайнового парка. Только до начала уборки в этом году донские хозяйства приобрели почти 250 отечественных высокопроизводительных комбайнов производства "Ростсельмаш". В целом же за пять последних лет донские аграрии приобрели почти 3 тысячи единиц сельхозтехники, а областной бюджет направил на это свыше 1 млрд. рублей.

Увеличение поддержки аграриев должно приносить реальную отдачу. На это рассчитывает руководство области, которое намерено увеличивать поддержку селян.

Наивысший валовой сбор в этом году достигнут в Сальском районе. Там собрали 590 тысяч тонн ранних зерновых. Немногим меньше получили в Зерноградском и Зимовниковском районах. А самая высокая урожайность у земледельцев Песчанокопского района - 50,1 ц/га!

Впереди - сбор пропашных и поздних зерновых культур. По прогнозам общий урожай зерновых тоже будет рекордным для региона. Уже скоро начнется и озимый сев - залог будущего благополучия и обеспечения продовольственной безопасности России, продолжение движения вперед.

Так что хлебоуборка на Дону завершена, но полевая страда продолжается, и уаграриев впереди новые соревнования и рекорды, как и на Олимпиаде. Конечно, трудно предугадать, как выступят все наши спортсмены в Рио, но уже сейчас можно уверенно говорить о безоговорочной победе на донском хлебном поле. Хлеб, как известно, всему - голова, а донской край по хлебу - первый.